Los hijos de Eduardo Palomo y Carina Ricco siguen los pasos de sus padres Los hijos de Eduardo Palomo y Carina Ricco siguen sus pasos, Luca es músico y Fiona es actriz. ¡Conócelos! Luca y Fiona Palomo , además de ser la estampa de su padre Eduardo Palomo, también heredaron su gusto por el medio artístico. "Ambos son excelentes en lo que hacen", dijo de sus hijos Carina Ricco, viuda del actor. "Fiona es actriz, hizo dos series y ahora está haciendo una película y Luca que es músico". Image zoom Instagram/@carinaricco Ricco y sus hijos se han convertido en los tres mosqueteros y juntos han creado nuevos proyectos en Ciudad de México. "Tengo un plan con mi hija para hacer teatro y estamos buscando qué obra podemos hacer, morimos por trabajar juntas. Ahora estoy componiendo también con mi hijo Luca temas para el material mío. Será una cosa muy distinta a lo que hago yo, será un tema más melódico pero es algo de placer", explicó la actriz de la telenovela Médicos (Televisa). "Cuando estoy haciendo lo mío se detiene el tiempo la paso muy bien. Siempre tratamos de comer o cenar juntos, tener ese huequito. Tratamos de estar en casa y disfrutarnos. Los estoy dejando que vuelen más. Tengo que soltarlos", agregó.

