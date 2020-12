Close

Los hijos de Ana Bárbara debutan en la música al lado de la cantante Ana Bárbara revela cuándo y cómo sus hijos serán lanzados en el mundo musical. La cantante revela su sentir al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante la pandemia, muchos cantantes han encontrado en los conciertos virtuales una forma de mantenerse vigentes ante sus fanáticos. En esta ocasión, Ana Bárbara se une a esta tendencia y ofrecerá una presentación streaming; la sorpresa de la noche es que dos de sus hijos, José María y Jerónimo, de 14 y 9 años, respectivamente, van a debutar en la música al interpretar una canción junto a su famosa madre. RELACIONADO: ¿Qué opina el padre de Ana Bárbara de la próxima boda de su hija? Image zoom Credit: Instagram/Ana Bárbara “Me los llevé [a sus hijos] a grabar al estudio por primera vez”, reveló Ana Bárbara a los medios de comunicación. “Fue muy chistoso, muy bonito, muy del alma, hice un poco de corajes, pero cantaron muy bonito, vamos a tener el estreno de una canción inédita y me va a encantar cantárselas”. Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara Sin embargo, no descarta que su primogénito, Emiliano, quien toca la guitarra, también se unan a esta experiencia digital. Incluso, su hijo adoptivo José Emilio podría compartir el escenario con la intérprete de “Bandido”. “La grabación estuvo muy curiosa porque empezaron a cantar cosas que yo, cuando están en el baño, bañándose, las escucho y, realmente me emociona” agregó. “Ellos siempre han tenido una vida normal y esto de cantar es algo aparte, donde sacan sus emociones”. Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Ana Bárbara este concierto, que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, a las 21:00 horas en la plataforma Sessions, puede resultar una buena alternativa de entretenimiento en esta época. “Los conciertos virtuales son la alternativa que tenemos los seres humanos para distraernos y para sentirnos vivos. Con cualquier tragedia que vivamos, los problemas que haya se hacen más suaves o más dulces o los vives con más pasión gracias a la música”, comentó. “Mis fans, mis seguidores me pidieron cantar en vivo y estoy haciendo lo que el público me pidió”.

