Hijo de Ximena Duque ¡se somete a una cirugía de emergencia! El adolescente de 16 años compartió lo sucedido a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocos días para que se acabe el 2020, Ximena Duque se llevó el fin de semana un gran susto en el terreno de la salud. Su hijo, Cristan Carabias, tuvo que someterse el sábado a una cirugía de emergencia como consecuencia de una infección que le estaba ocasionando 'mucho dolor'. El adolescente de 16 años, quien tiene cerca de medio millón de seguidores solo en Instagram, compartió este domingo lo sucedido a través de las redes sociales. "En los últimos días he tenido mucho dolor. Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a la sala de emergencias para tener una cirugía de emergencia para eliminar una infección. Volví hoy a las 8 p.m. para un chequeo y ya está todo bien y me estoy recuperando bien y rápido. Ahora estoy en casa recuperándome", explicó el primogénito de la ahora empresaria colombiana. Image zoom Ximena Duque y su hijo | Credit: Mezcalent; Instagram Cristan Carabias Además de tener que descansar durante las próximas semanas, el adolescente explicó que deberá cumplir una cuarentena de 14 días debido a que estuvo expuesto a la covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A partir de ahora me siento muy bien, solo algunas molestias y afortunadamente sin fiebre. Me gustaría agradecer a todos nuestros trabajadores de primera línea por todo lo que están haciendo en esta batalla contra el covid-19 y todo lo que hacen para mantenernos saludables", expresó. Image zoom Cristian Carabias y su padre | Credit: Instagram Cristan Carabias El primogénito de Ximena acompañó su mensaje de dos imágenes en las que aparece ingresado en el hospital, en una de ellas acompañado de su padre, el actor y presentador mexicano Christian Carabias, quien estuvo junto al adolescente en estos difíciles momentos.

