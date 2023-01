Hijo de Ximena Duque muestra la casa en la que vive solo a sus 18 años El primogénito de la actriz y empresaria colombiana se independizó el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque, Cristan Carabias | Credit: Instagram; Facebook El hijo de Ximena Duque, Cristan Carabias, tomó el año pasado una importante decisión respecto a su vida y su futuro. El joven de 18 años, quien solo en Instagram supera el medio millón de seguidores, abandonó el nido familiar y se lanzó a la aventura de independizarse. "Realmente yo siempre he sido una persona muy independiente, hasta desde que tenía 12, 13, 14 años siempre he sido una persona muy independiente", reconoció recientemente el primogénito de la actriz y empresaria colombiana a través de sus redes sociales. "Me quería independizar, quería tener la responsabilidad de pagar lo mío, saber que si pago lo mío puedo hacer lo que sea, cuando quiero, no tengo que estar preguntándole a alguien o diciendo a alguien a donde voy", explicó. Cristan Carabias Cristan Carabias, hijo de Ximena Duque | Credit: Facebook Cristan Carabias "Me gusta esa libertad y también me gusta tener responsabilidades, así que esa fue la razón por la que me mudé", agregó. Días atrás, el influencer compartió un video desde su página de Facebook en el que realiza un tour por la casa que desde hace varios meses se ha convertido en su nuevo hogar. "Vivo en Miami, vivo en una casa, dos cuartos, cocina perfecta, así que les voy a dar el tour…", compartió Carabias, quien también es hijo del cantante y conductor Christian Carabias. Cristan Carabias Credit: Facebook Cristan Carabias Cristan Carabias Credit: Facebook Cristan Carabias Cristan Carabias Credit: Facebook Cristan Carabias Cristan se graduó de High School el año pasado. A diferencia de otros jóvenes de su edad, decidió no ir a la universidad y cambiar los estudios por el trabajo. Además de su desempeño como entrenador personal, el joven genera los ingresos que le permiten vivir solo a sus 18 años de las redes sociales y de los patrocinios y eventos que le salen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres un ejemplo para muchos jóvenes, sigue adelante con tus metas y proyectos" o "Es muy grato ver a jóvenes como tú ser tan responsables y querer salir adelante por méritos propios, tu mamá se ha de sentir muy orgullosa de ti", fueron algunos de los comentarios que recibió su video.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Ximena Duque muestra la casa en la que vive solo a sus 18 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.