"Yo me gradué de High School en junio, hace casi cuatro meses. Me gradué de High School, no fui a la universidad, no tengo planeado ir a la universidad, así que no estudio", contó Carabias. "Sé que muchos de ustedes van a decir 'tienes que ir a estudiar, eres un vago, muy mal que no vas a estudiar…'. Ya lo he leído todo, me lo han dicho todo y no me importa".