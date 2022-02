¿El hijo de William Levy tiene novia? Esta es la joven con el que se le ha visto Christopher Levy, de 15 años, se ha dejado ver muy cercano en las redes sociales a una joven chica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio del difícil momento que atraviesa su familia tras el anuncio de separación de sus padres, Christopher Levy, el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, parece estar viviendo un buen momento en su vida personal. El adolescente de 15 años, a quien todos llaman cariñosamente Tophy, se ha dejado ver en las redes sociales aparentemente muy enamorado de una joven. Lo cierto es que la parejita ha estado viviendo momentos increíbles, como muestran las publicaciones que se ven desde el perfil de la chica, donde aparecen sentados uno encima de otro, abrazados, y dándose apasionados besos. Pero esta relación no pasa desapercibida para los padres del joven, especialmente para Gutiérrez, quien sigue a la chica en las redes sociales y a cada rato reacciona a las imágenes que comparte en Instagram. Ahora que estamos en el mes del amor y se acerca el esperado 14 de febrero, la chica está muy emocionada. "¡Es oficialmente temporada de amor! Muestra a tu amor", dijo al compartir un selfie junto a Christopher en sus historias de Instagram. Mientras el primogénito de los actores parece encontrarse inmerso en romance, sus papis lidian con una situación muy diferente desde que Levy anunciara en redes que ponía fin a sus 19 años de relación con Gutiérrez, en un post que el galán luego borró. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", había escrito el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Gutiérrez ha mantenido silencio sobre el asunto, no se calló durante una entrevista con Érika de la Vega a la hora de responder a las revelaciones de Jacky Bracamontes hizo en su libro autobiográfico en 2017 de que mantuvo un idilio con el cubano mientras grababan la novela Sortilegio, el cual se terminó cuando el galán le dijo que Gutiérrez se había quedado embarazada por segunda vez. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre", dijo Gutiérrez a De la Vega. "Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo".

