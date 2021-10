¿Eres tú Sebastián? Hijo de Mayrín Villanueva dice adiós a su larga melena El joven actor mexicano, quien forma parte del elenco de la próxima telenovela estelar de Univision Vencer el pasado, se realizó este martes un cambio de look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mayrín Villanueva Mayrín Villanueva; su hijo Sebastián Poza | Credit: Televisa; Instagram Sebastián Poza A sus 18 años, Sebastián Poza, el hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, continúa abriéndose camino con paso firme en el mundo de la interpretación. Desde que debutara en televisión en 2016 como parte del elenco de la telenovela de Televisa Despertar contigo, el joven actor no ha dejado de sumar personajes a su corto pero exitoso currículum. Ahora que terminó de grabar Vencer el pasado, la tercera entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Erika Buenfil, Sebastián decidió pasar este martes por la barbería para realizarse un cambio de look. "Amigos, hoy después de un año y medio más o menos me voy a cortar el pelo, vean la mata que ya traía", compartió el hijo de Mayrín a través de sus historias de Instagram. Sebastián Poza Sebastián Poza dice adiós a su larga melena | Credit: Instagram Sebastián Poza El actor, que también ha participado en otras telenovelas de Televisa como Soltero con hijas y Fuego ardiente, dijo adiós a su larga melena y el resultado no pudo agradarle más. "Ya traigo el pelo cortado, ¿qué opinan? Ya me hacía falta un cambito de look. Me siento raro, tengo frío. ¿Les gusta este nuevo corte? Me gustó mucho a mí", dijo tras salir de la barbería. Sebastián Poza Sebastián Poza presume de su nuevo look | Credit: Instagram Sebastián Poza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Vencer el pasado, telenovela que aterrizará el próximo martes 12 de octubre en el prime time de Univision, Sebastián interpreta a Ulises Cruz Medina, el hijo mayor de Carmen (Erika Buenfil) y Heriberto (Roberto Blandón), un joven de buenos valores que se enfrentará a los prejuicios e ideas de sus padres para defender no solo su sueño, sino también el amor. Sebastián Posa Sebastián Poza en Vencer el pasado | Credit: TELEVISA El melodrama, que también cuenta con la participación de África Zavala, es una de las apuestas más fuertes de la cadena en materia de ficción para el último trimestre del año.

