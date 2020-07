Hijo de Mayrín Villanueva felicita con romántico mensaje a su novia actriz "Te amo", escribió el joven actor de 16 años a través de sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de obtener su primer protagónico juvenil, el hijo de Mayrín Villanueva, Sebastián Poza, encontró el amor con su reciente participación en la exitosa telenovela de Televisa Soltero con hijas, historia que encabezaron Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. Durante las grabaciones de esta historia que produjo Juan Osorio, el joven actor de 16 años conoció a Azul, una talentosa actriz mexicana de la que quedó prendado al instante. La química que ambos desprendían en el set de grabación como pareja juvenil de la telenovela en la que también trabajó Villanueva no tardó en traspasar la pantalla, iniciando así entre ellos una hermosa historia de amor que meses después sigue latiendo con fuerza. La prueba de que el noviazgo marcha a las mil maravillas la encontramos en el romántico mensaje que dedicó este martes Sebastián a Azul con motivo de su cumpleaños número 19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy es cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Hoy agradezco que puedo formar parte de su vida y puedo compartir mis mejores momentos con ella. Te amo", escribió el joven actor mexicano a través de su perfil de Instagram. El también hijo de Jorge Poza acompañó sus emotivas palabras de unas imágenes en las que aparece posando de lo más enamorado en compañía de su novia. Azul, que tiene medio millón de seguidores solo en Instagram, no tardó en agradecer el bello mensaje de cumpleaños que le dedicó el único hijo varón de Mayrín. "Te amo, muchas gracias por estos meses tan hermosos", escribió la actriz. ¡Qué viva el amor!

