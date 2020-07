El hijo mayor de Victoria y David Beckham ¡se casa! Así de romántica ha sido la pedida Con una foto tomada por su hermana pequeña Harper, Brooklyn Beckham ha anunciado su próximo enlace con su ya prometida. Su madre no ha tardado en reaccionar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El niño se ha hecho grande. Parece que fue ayer cuando Victoria y David Beckham anunciaban la llegada al mundo de su primogénito, Brooklyn. De eso hace ya 21 años y el joven acaba de anunciar su compromiso con su novia Nicola Pelt en una romántica imagen en Instagram. "Hace dos semanas pedí matrimonio a mi alma gemela y me dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor marido y padre algún día. Te quiero amor", escribió junto a la imagen del compromiso. Una foto que también compartió la afortunada en su perfil. "No puedo esperar más a compartir el resto de mi vida contigo", expresó enamorada la futura esposa. Una de las anécdotas es que esta imagen de la felicidad no es de ningún fotógrafo prestigioso, sino de la cuñada de la novia, la pequeña Harper. Así lo contaba divertida la prometida en su anuncio. "Gracias Harper por esta foto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quien también se ha hecho eco de la misma instantánea ha sido la reina madre, Victoria, quien orgullosa y muy emocionada ha dado la enhorabuena a la parejita. "¡La noticia más emocionante! No podríamos estar más felices por ustedes, ¡Brooklyn y Nicola se casan! Deseándoles todo el amor y una vida llena de amor. Les amamos mucho", escribió la ex Spice girl. Muchísimas felicidades a la pareja que, no nos cabe la menor duda, tendrá una boda de cuento de hadas, casi como la que tuvieron los Beckham hace más de dos décadas.

