¡José Joel, hijo mayor de José José, vuelve a la carga! José Joel, el hijo mayor de José José, está iniciando el año con importantes revelaciones sobre su vida y confiesa cuál es el verdadero legado que su padre le dejó. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los conflictos entre la familia de José José que se presentaron desde la partida del cantante a Miami, Estados Unidos, parecen no tener fin; sin embargo, la vida debe continuar para sus deudos. Ahora, su primogénito José Joel Sosa sorprendió al dar a conocer que debutó como compositor con una canción que está dedicada a su padre y que antes de su muerte, cuyo nombre es “Lástima” que forma parte de su nuevo material discográfico titulado Ilusiones. “Ese sábado que muere mi papá, el lunes que le seguía íbamos a lanzar ‘Lástima’”, explicó Sosa al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Obviamente, se dio todo lo que se dio; se fue atrasando”. RELACIONADO: ¿Sarita se va contra José Joel en acción legal? Image zoom El hijo de el Príncipe de la Canción dejó claro que ni su hermana Marysol ni él buscan el dinero de su padre porque les dio las bases para salir adelante y le envió un mensaje a quien le diera la vida. “Mi herencia es otra, yo voy para 32 años [al canto] de dedicarme a esto”, comentó. “‘Papi que bueno que en su momento hayas pensado y se te haya permitido ver por mí y por Marysol’”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Me gustaría” confirmó que el proceso jurídico en contra de Sara Salazar y Sarita continúa. Si bien, sabe que la viuda de su padre siempre “nos hizo daño” porque estaba metiéndole cizaña a su padre; se confiesa sorprendida por la actitud de su hermana menor. “Estamos en el proceso legal de querer saber qué pasó con mi papá. No es la herencia, no es dinero, es nada más que se haga justicia”, advirtió. “Cuando la niña [Sarita] de repente destapa todo esto, viene por él, se lo lleva, corta comunicación ‘todo para mí, quítense todos’. Es un impotencia, pero una serie de sentimientos porque la vi nacer, crecí con ella, tuve que ver con su educación”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡José Joel, hijo mayor de José José, vuelve a la carga!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.