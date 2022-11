¡Pero qué guapo! Hijo de Lucero y Mijares reaparece y causa furor José Manuel, hijo de Lucero y Mijares, tiene 21 años y es ¡todo un galán! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha hecho habitual ver a Lucerito Mijares frente a los reflectores. Sin embargo, muy pocas veces vemos al primogénito de la cantante mexicana, José Manuel. Hace unos meses, el guapo joven de 21 años se dejo ver en un concierto virtual de sus padres. Recientemente, el hijo del intérprete de "El privilegio de amar" y "Para amarnos más" se dio cita a un evento familiar con su hermana, su madre y su abuela. Fue a través de la cuenta de Instagram de Paola Rojas que pudimos observar lo grande y galán que está Jose Manuel. En la fotografía, que se compartió a través de Stories, vemos al joven muy sonriente y mirando a la cámara desde un elevador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hijo lucero mijares Credit: Paola Rojas IG La historia de amor de Lucero y Mijares Fue en junio de 1987 cuando Lucero y Mijares se conocieron durante el rodaje de Escápate conmigo, en la que protagonizaron una historia de amor y, aunque la diferencia de edades era muy grande, hubo química entre ambos pero no se volvieron a ver. En marzo de 1994, Mijares y Lucero volvieron a coincidir en un evento y teniendo ya 24 años, el cantante decidió convertirse en un "soldado del amor" y, tras mucho insistir, logró que la joven le de el "sí" y comenzaron así un bello noviazgo. Mijares y Lucero Mijares y Lucero en agosto 2022 | Credit: Mezcalent.com En medio de una majestuosa boda digna de un cuento de hadas, la joven de 27 años le juró amor eterno a Mijares, en enero de 1997, en un magno evento al que asistieron mas de 700 invitados. Se convirtieron en padres En noviembre del 2001 la pareja le dio la bienvenida a su hijo José Manuel. En febrero del 2005, la actriz y cantante dio a luz a su segunda hija Lucerito. Lucero y Mijares con su hija Lucerito Lucero y Mijares con su hija Lucerito | Credit: Mezcalent Luego de 13 años de haberse jurado amor eterno y una lluvia de rumores sobre el ocaso de su matrimonio, la actriz y el cantante confirmaron el "fin de una historia" en marzo del 2011, a través de un comunicado.

