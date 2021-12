Hijo de Leticia Calderón protagoniza emotiva charla en televisión junto a su mamá: "No queremos lástima, queremos respeto" La actriz mexicana y su primogénito Luciano, quien tiene Síndrome de Down, mantuvieron el pasado viernes una emotiva charla en el programa Sale el sol (Imagen Televisión) con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Leticia Calderón y su hijo Luciano | Credit: Imagen Televisión Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Leticia Calderón y su primogénito Luciano, de 17 años, visitaron el pasado viernes 3 de diciembre el programa de televisión mexicano Sale el sol (Imagen Televisión), donde madre e hijo hablaron sobre la importancia de promover una sociedad inclusiva en la que todos tengan su espacio. "Creo que a partir del Teletón hemos tenido un poco más de conciencia de lo que es la discapacidad, pero sí efectivamente nos falta muchísimo como país. Hay una gran ignorancia y se vale porque no debemos de saber todo evidentemente", reconoció la actriz mexicana. "Cuando nació Luciano yo no tenía la menor idea de lo que era el Síndrome de Down, yo decía: '¿Se quita? ¿Va a caminar?'. Mi abuelito me decía: 'Estoy rezando para que se le quite'". Calderón lamentó que ninguna escuela en México permita seguir estudiando a jóvenes con la discapacidad que tiene su hijo una vez que concluyen la secundaria. "Él estuvo en una escuela maravillosa inclusiva bellísima que le enseñaron muchísimas cosas y lo apoyaron, pero solamente tienen primaria y secundaria. Ninguna escuela tiene preparatoria. No sé quién, pero ya no apoyan a los niños con discapacidad en prepa, entonces qué tristeza en el sentido de que ya no les permiten estudiar más. Pero, afortunadamente, hay instituciones [universitarias] que les prestan este programa que son de 3 años y entonces ya los van encauzando. Si él quiere medicina pues va a estudiar medicina…", explicó. Leticia Calderón y su hijo Luciano Leticia Calderón y su hijo Luciano | Credit: Instagram; Twitter Leticia Calderón Luciano, quien el próximo año comenzará a estudiar en la universidad gracias a este programa especial que ofrecen algunas instituciones universitarias, compartió que le gustaría "muchísimo" estudiar medicina, aunque también baraja otras opciones como la biología o la abogacía. "El programa es para gente con alguna discapacidad física o intelectual, pero dependiendo de lo que quieran estudiar y sus capacidades los van enfocando a algunas clases de lo que quieran estudiar con chicos regulares", detalló la villana de exitosas telenovelas de Televisa. "No queremos lástima, queremos respeto", dijo el adolescente al término de la entrevista. El momento más emotivo del espacio televisivo llegó cuando, tras la conversación con los conductores del programa, madre e hijo fueron invitados a sentarse solos frente a frente en un rincón del plató para mantener una íntima charla que conmovió a la audiencia. Leticia Calderón y su hijo frente a frente Su sueño para su hijo. Mi sueño para ti es que tengas la oportunidad de demostrar quién eres y qué sabes hacer y que ojalá el día de mañana las empresas te den la oportunidad de trabajar para que puedas ser alguien útil en la vida y valga la pena todo el esfuerzo que has hecho durante todos estos años. Todos somos diferentes. De una u otra manera todos tenemos capacidades y discapacidades diferentes y tú eres muy diferente y muy especial, te amo porque eres diferente y no por ser diferente eres menos, eres mucho más. Síndrome de Down. Yo le llamaría Síndrome de amor porque ustedes son unas personas con muchísimo amor, con muchísima sensibilidad. De verdad son personas muy inteligentes y la gente, como dijiste, no debe tenerles lástima sino debe tenerles respeto a ti y a toda la gente con discapacidad. Esta es una condición con la que tú naciste y por eso te hace más hermoso y diferente a los demás. El Síndrome de Down es una bendición. Ojalá todas las familias tuvieran la oportunidad de tener una persona con Síndrome de Down en sus vidas, este mundo de verdad sería muy diferente, sería un mundo lleno de amor. Su mayor reto con su hijo. Mi mayor reto contigo es que entiendas que a veces los papás somos duros o perdemos la paciencia o tenemos nuestras cosas también, pero hasta el regañarte quiere decir que te amo y que lo único que quiero es enseñarte todo, todo lo que yo sé, que no pases por los sufrimientos que yo he pasado y que tengas las herramientas necesarias para que el día de mañana puedas salir adelante solo. Ese es mi mayor reto y sé que lo voy a lograr porque además eres encantador, eres inteligente, sensible… Lo vas a lograr. Independencia. Yo creo que puedes vivir solo, yo creo que vale la pena el día de mañana darte la oportunidad de ver si puedes vivir solo y si no pues te regresas, la casa siempre es tuya, pero ojalá si logres esa independencia que tanto buscamos los papás para que sean felices y puedas hacer lo que quieras en la vida. Para eso estamos trabajando también.

