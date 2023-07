La gran noticia que ha compartido el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina en sus redes "Te lo ganaste a pulso. Muchísimas felicidades", le escribió su hermano Roberto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Eduardo, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina | Credit: Mezcalent; Instagram Eduardo; Mezcalent Los hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, Roberto y Eduardo, no pueden tener más orgullosos a sus famosos papás. Mientras que el primero es un destacado deportista que trata de abrirse camino como futbolista, Eduardo busca seguir los pasos de sus progenitores en el medio artístico. El joven de 22 años confesaba años atrás en un encuentro con medios de comunicación en México que uno de sus sueños profesionales era poder hacer carrera en el extranjero. "Me encantaría trabajar ahí y poner mi propia huella y actuar en inglés", revelaba. Desde entonces, todos sus esfuerzos han ido encaminados hacia esa dirección. Eduardo Eduardo | Credit: Instagram Eduardo Ahora el hijo de Itatí y Eduardo ha compartido a través de las redes sociales una gran noticia que lo tiene muy emocionado ya que lo acerca cada vez más a esa meta. Eduardo dio a conocer este jueves desde su perfil de Instagram que ha sido aceptado en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, una reconocida escuela de teatro "que ha formado e inspirado a artistas excepcionales durante más de 160 años". Eduardo Credit: Instagram Eduardo "Me siento agradecido de finalmente poder anunciarles que he sido aceptado para formar parte del Máster en Bellas Artes de la Escuela LAMDA en Classical Acting", anunció el joven. "Agradezco el apoyo de mi familia por siempre impulsarme a ser la mejor versión de mí mismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de felicitación de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por su hermano Roberto. "Te lo ganaste a pulso, muchísimas felicidades", escribió el también hijo de Itatí y Eduardo. La hija de Mayrín Villanueva, Romina Poza, quien es una de las protagonistas de la quinta entrega de la exitosa franquicia 'Vencer', también le dedicó unas palabras. "Eres el más chingón. Vas a llegar lejísimos", comentó en su publicación la joven actriz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La gran noticia que ha compartido el hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina en sus redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.