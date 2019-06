Hijo de Eduardo Yáñez rompe en llanto en televisión y confiesa el dolor que guarda en su corazón

Eduardo Yáñez aseguró el pasado lunes en una entrevista exclusiva con Al rojo vivo (Telemundo) que el fuerte conflicto que mantiene desde hace meses con su hijo se originó luego de que descubriera que el joven le había estado robando su dinero. Su primogénito, sin embargo, tiene una versión muy diferente sobre el nacimiento del pleito que este miércoles se encargó de dar a conocer ante las cámaras del programa que presenta María Celeste Arrarás.

“No fue ni de dinero, fue algo físico, fue un problema físico entre yo y mi papá”, afirmó el hijo de Yáñez, sin dar más detalles al respecto. “Los dos tuvimos la culpa, el problema no se hizo solo […] yo creo que también no sacó a la luz los verdaderos problemas porque es un problema que no me veo bien y no se ve bien él tampoco”, explicó.

Más calmado y conciliador que en ocasiones anteriores, el primogénito del que fuera galán de la telenovela Amores verdaderos reconoció que ambos se han hecho daño mutuamente.

“Sí me importa, es mi papá, me dio cariño, me dio amor, yo también le di de regreso y pues así cosas que pasan entre familia y yo creo que por rencor y por odio que han pasado entre la vida de nosotros y nos hemos hecho daño de alguna manera y pues ni modo”, expresó.

Visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, el joven conmocionó al televidente tras confesar el inmenso dolor que guarda en su corazón.

“[…] duele mucho que un padre, haya pasado lo que haya pasado entre nosotros dos y aunque nos hayamos faltado el respeto él y yo, pues que no hubiera estado ahí, que me hubiera mandado un mensaje de que ‘pues qué bueno que no te vas a morir’ o cosas así’. Tendré que lidiar con ese dolor en mi vida”, se sinceró el hijo de Yáñez refiriéndose al grave accidente que sufrió semanas atrás y por el que, según él, el actor no se preocupó en lo más mínimo.

“No sé, tal vez el hacerme padre a mí me cambie de pensar en cosas donde yo no entiendo por el momento, porque uno tiene que crecer y que la vida que sea tu mejor maestro y te enseñe las cosas y en eso siempre he estado desde pequeño, desde los dos años que se separaron mi mamá y mi papá y me tocó vivir con mi abuela, la vi morir de cáncer… muchas cosas que yo pasé y que siempre he tenido guardadas en el corazón y esta es una de ellas […] tener a una persona que supuestamente tiene amor hacia ti, cariño hacia ti que te lo enseñe nada más cuando le dé la gana o le conviene a él”, concluyó el joven, quien sigue los pasos de su padre en el mundo de la actuación.