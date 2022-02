Hijo de Eduardo Palomo lleva el mismo look que su padre El joven Luca impresionó en la premiere de la película Qué despadre con el look tan parecido al de su fallecido padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El paso por la alfombra roja de Fiona Palomo en la premier de su película ¡Qué despadre!, al lado de Mauricio Ochmann, se convirtió en un evento familiar para la hija del fallecido actor Eduardo Palomo. La joven actriz estuvo muy bien acompañada por su hermano Luca y su madre Carina Ricco. Pero no fue solamente su debut en el cine mexicano lo que llamó la atención, sino que su hermano también robó cámara al posar para la ocasión. Desde que hizo presencia en las redes sociales de su madre, el joven destacó por el innegable parecido físico con su progenitor. Pero esta vez fue su look lo que ha impresionado a los fanáticos del desaparecido actor. Luca llegó a la presentación vestido completamente de negro, con una larga gabardina y accesorios en color plata, tal como solía lucir su padre. Además, dejó libre su larga y lacia cabellera que completan el parecido con el afamado actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luca Palomo Carina Ricco Que Despadre movie Luca Palomo y Carina Ricco | Credit: Mezcalent Al parecer, su camino por la alfombra roja fue además un ensayo para su próximo lanzamiento como cantante. Contrario a su padre y hermana, el joven se ha decidido por la música, según lo anunció Ricco a finales del año pasado. "Luca, ya pronto el mundo conocerá tu talento como músico, pero sobretodo la luz de tu alma", escribió la orgullosa madre en un post del joven. "Eres luz, como bien lo dice el significado de tu nombre. Tu presencia trae calma y alegría. Tenerte en nuestra vida es ¡el regalo más grande! La música que has creado para series y películas es ¡bellísima! Pero pronto llegará tu música, la de tu propia voz y será hermoso disfrutar tu talento y ¡tu corazón! ¡Te amo!". Por el momento, Luca se ha mantenido en silencio sobre su carrera musical, pero juzgando por la declaración de su madre, la fecha se acerca para su debut como solista.

