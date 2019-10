¡Te presentamos al hijo desconocido del cantante Marc Anthony! El cantante puertorriqueño es un feliz papá de seis hijos. Cinco biológicos y uno adoptivo, que se llama Chase Muñiz y es hermano de su primera hija, Arianna. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de su música, el salsero Marc Anthony también ama a su familia. Hace unos días presentábamos a sus seis hijos, cinco de ellos biológicos y uno adoptivo, por quien siente el mismo amor que por el resto aunque no lleve su sangre. Se trata de Chase Muñiz, hermano de su hija mayor Arianna, fruto de su relación con la agente de policía Debbie Rosado. Le conoce desde chiquito y por eso no ha dudado en hacerse cargo de él e incluso darle su apellido. Image zoom Marc Anthony y Chase Muñiz Twitter Chase Muñiz/@DA1CHASE Su verdadero nombre es Alex y lo hemos visto junto a su padre adoptivo disfrutando de algunos de los momentos más importantes de su vida. Entre otros, en la entrega de los premios Grammy y durante el transcurso de las relaciones del cantante con sus exesposas Jennifer López y Shannon de Lima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre a la sombra, pero presente, el joven ha demostrado en varias ocasiones el amor y respeto que le tiene al artista. “Si mi padre es feliz, yo soy feliz. ¡Te quiero papá!”, le escribió el joven en su cuenta de Twitter cuando el intérprete estrenaba su romance con la modelo venezolana. El joven se lleva de maravilla con el resto de los hijos de Marc, producto de sus relaciones con Dayanara Torres y Jennifer López, con quienes ha compartido en reuniones familiares y tenido encuentros entrañables. Un ejemplo más de la generosidad y amor por la familia de Marc, si bien su apretada agenda a veces le impide estar con ellos todo lo que quisiera. Advertisement EDIT POST

