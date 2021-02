Close

¡Hijo de Ximena Duque se embarca en una inesperada y emocionante aventura profesional! Cristan Carabias y su orgullosa mamá anunciaron el nuevo camino que emprende el adolescente y que ha cambiado por completo su vida, para muy bien. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre ha sido un chico responsable y lleno de ilusiones por cumplir a pesar de su corta edad. ¡De tal palo tal astilla! Cristan Carabias ha heredado ese gusanillo de hacer cosas buenas y productivas para sí mismo y los demás de su bella mamá, Ximena Duque. Hace unos días, madre e hijo anunciaron el nuevo emprendimiento laboral en el que se ha embarcado para mejorar su vida y la de los demás. ¡El joven ya es entrenador personal titulado! Su pasión por el ejercicio, la alimentación saludable y, sobre todo, la vida le han impulsado a tomar este camino en el que él mismo ha dado un gran ejemplo con sus hábitos y rutinas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé si les dije que mi hijo sacó su certificado como entrenador personal", anunciaba la mami contenta a los pocos días de dar a luz a Skye. La familia mostró el gimnasio en casa que poquito a poco están construyendo y llenando con todas las herramientas necesarias para entrenar. A Cristan ya le han salido dos clientes de lujo: Jay Adkins y la propia Ximena. La feliz mamá anunció que cuando se recupere de la hinchazón y los malestares físicos del parto se pondrá manos a la obra con su hijo para recuperar su figura. Prometió incluso publicar todo el proceso del antes y el después para así demostrar el talento y la entrega del joven en su nuevo emprendimiento. Él es la mejor prueba de que la transformación es posible. Con esta publicación, Cristan dejó claro que el cielo es el límite y que todo está en nuestras manos. Su objetivo es poder ayudar con su conocimiento y su experiencia a quienes lo necesiten. ¡Todo lo mejor en esta nueva y apasionante aventura"

