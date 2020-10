El hijo de William Levy se pronuncia en las redes tras su aparatoso accidente Después del fuerte susto sufrido por Christopher Levy y toda su familia, el joven se ha manifestado en las redes sociales tras ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones que le dejó el incidente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos días de profunda preocupación para toda la familia y la gente que le quiere, sus padres, William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron a través de mensajes tranquilizadores en las redes que su hijo Christopher se encontraba estable y en proceso de recuperación tras el accidente sufrido por el joven en un coche de golf. Ahora ha sido el propio adolescente quien a través de múltiples publicaciones en sus historias de Instagram ha confirmado que todo está bajo control. Principalmente, lo que Christopher ha querido expresar es su profundo agradecimiento a esas miles de personas que han rezado y pedido por su pronta recuperación. "La fe en Dios lo cambia todo", dice una de las fotos que ha mostrado y a la que el joven ha respondido con una palabra clave: "Amén". Image zoom Christopher Levy IG/Christopher Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ponte bien pronto, hermano", "Pronto estarás de vuelta", "A mi mejor amigo, te quiero siempre, rezando por ti", "Estás en las manos de Dios y él te ayudará a recuperarte", "No puedo esperar a tenerte de regreso en el campo", "Recen por mi hermano, espero que la operación salga bien", leen tan solo una mínima parte de los mensajes que ha recibido y que ha compartido orgulloso en sus redes, uno por uno. Aunque todavía no se han dado detalles específicos de su operación, este apasionado del béisbol y gran deportista está en las oraciones de quienes le aman, familia, amigos y fans para tenerle más pronto que tarde de regreso en la arena. Su juventud y espíritu luchador ayudarán a esa esperada recuperación. ¡Todo lo mejor y el mayor de los cariños para ti, querido Christopher!

