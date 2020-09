Hijo de Vicente Fernández Jr. lo defiende de acusaciones de abuso sexual contra la hija de su ex Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr., arremete contra la exmujer de su padre Karina Ortegón por acusar a su padre de conducta indebida con su hija de 14 años y asegura que es todo "un caballero". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ante la aparición de acusaciones de abuso sexual contra Vicente Fernández Jr., su hijo Ramón Fernández calificó las alegaciones de "mentira" y defendió el carácter de su padre, al que calificó de “todo un caballero”. “Todos dicen ‘ella tiene pruebas’. ¿Cuáles pruebas? Si lo único que tiene es lo que habla por hablar. No tiene pruebas de nada. Porque todo es mentira. ¿Qué necesidad de quemar [hablar mal de] a la gente? Cuando mi padre no nomás te dio la mejor vida posible a ti, sino también a tus 4 hijos!”, escribió el joven en su cuenta de Twitter. La expareja del cantante Karina Ortegón acusó a Fernández Jr. en declaraciones al programa de televisión mexicano de tocar indebidamente a su hija de 14 años, quien fue sometida a evaluación psiquiátrica y psicológica. El el abogado del cantante, Guillermo Pous, desmintió rotundamente las acusaciones a través del programa de espectáculos Ventaneando. En sus tuits, Ramón Fernández también cuestionó la verdadera razón detrás de las nuevas acusaciones. “¿Porqué no habla que mi padre la mantuvo cuatro años y le dio la vida que siempre había soñado? Le dio su todo. Y al final la que no quiere firmar es ella y aparte miente ante todos públicamente ¿para hacerse famosa? ¿ser relevante? No sé, pero se me hace ridículo”, escribió en la serie de tuits compartidos la tarde del lunes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernández insistió que el cantante se comportó muy bien con la empresaria. “Mi padre siempre ha sido un caballero y siempre ha llevado su apellido en alto”, aseguró. “Me molesta mucho que gente mienta nomás por querer hacerse famosa y ser relevante”. Por su parte, Vicente Fernández Jr. a través de su abogado, ha negado las acusaciones rotundamente y consideró en declaraciones a la prensa mexicana que son solamente un intento de extorsión de su tercera exesposa. “Aquí la situación es que me quieren presionar llevando medios, llevando cámaras y haciendo declaraciones, puesto que me tiene una orden de restricción para no tocar el tema”, dijo. “Por lo cual, si no tiene poder de convocatoria, esto lo tenemos que tener en tribunales y no en los medios, porque es su forma de querer presionar y extorsionar”. La pareja contrajo matrimonio en agosto del 2017 tras dos años de relación. A principios de este año, el cantante dio a conocer su separación de Ortegón, que es su tercera esposa. Hasta el momento, la demanda de divorcio continúa en México.

