Hijo de Thalía se roba protagonismo durante una cena con Lili Estefan El pequeño Matthew Alejandro, de 11 años, acompañó a su famosa mamá a una divertida noche de chicas donde las amigas celebraron las fiestas navideñas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La amistad de Thalía y Lili Estefan ha sido un tema constante en las redes sociales, ya que a la conductora de El gordo y la flaca le encanta compartir sus divertidas aventuras con la diva mexicana. Pero esta vez, durante lo que parecía la primera cena de chicas del año, no fueron las ocurrencias y travesuras del dúo dinámico lo que robó la atención, sino un pequeño acompañante. La cantante se hizo acompañar de su hijo Matthew Alejandro durante la cena en un lujoso restaurante. El niño de 11 años estuvo sonriente y bromeando durante la noche, junto a las amigas, robando completamente el protagonismo a su madre, a quien retó a un juego de lucha de brazos. "Yo voy a ganar", exclamó Thalía en el vídeo captado por Lili. "No me voy a dejar, no me voy a dejar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan, Thalia y su hijo Matthew Alejandro Mottola Sodi Credit: Instagram/@liliestefan Pero las fuerzas del pequeño Matthew pudieron más y éste logró vencer a su famosa madre, desatando las carcajadas de Lili, quien compartió todos los detalles con sus seguidores. Además, Matthew posó para la foto del recuerdo, que, de acuerdo a Lili, tuvo varias pruebas antes de ser publicada en su cuenta de Instagram. "Detrás de cada selfie de una mujer, hay 45 fotos más que ¡no fueron aprobadas!", expresó junto a las imágenes. "Que no me tiren el teléfono". Thalia y su hijo Matthew Alejandro Mottola Sodi Credit: Instagram/@liliestefan Thalía continúa promocionando su tema Psycho Bitch, y adelantó que ya se encuentra en el estudio trabajando en "nuevos sueños" que pronto verán la luz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Thalía se roba protagonismo durante una cena con Lili Estefan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.