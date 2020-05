Hijo Silvia Pinal asegura que su mamá estaba viviendo "entre ratones", hongos y basura: presenta las fotos Luis Enrique Guzmán se defendió de acusaciones de una empleda que trabajó por décadas al servicio de la célebre actriz mexicana y que lo ha acusado de 'golpeador'. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La familia Pinal no sale de un drama para entrar a otro. Mientras Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía permanecen enfrascadas en una serie de dimes y diretes en redes y no se pueden ver ni en pintura, en México ha estallado un escándalo por las acusaciones de una empleada doméstica de doña Silvia Pinal que acusa a su hijo Luis Enrique Guzmán de haberla corrido entre golpes e insultos de la casa de la actriz después de décadas a su servicio. Ahora él ha respondido asegurando que desde hace "años" que quería sacara la mujer porque era un "cáncer" que tenía a su mamá viviendo entre ratones, hongos y basura. La señora, que ha sido identificada simplemente como Mari por una publicación mexicana que la entrevistó, asegura que el hijo de Pinal y Enrique Guzmán es un "golpeador". "Esta señora se ha estado aprovechando de la nobleza de mi madre durante 30 o 40 años que lleva ahí viviendo a costillas de mi mamá y teniendo la casa en condiciones insalubres, inaceptables", declaró este martes Guzmán a la cadena Imagen, en México. "Me entero que se cae mi mamá y que esta señora lo único que tenía que hacer es de estarla cuidando y no estaba ahí para cuidarla y que es muy grosera". Guzmán aseguró que "todas las personas que han llamado" a casa de doña Silvia saben que la empleada "es una pelada y una grosera", aseguró. "Abusa sicológicamente de mi madre", explicó asegurando que las cosas no han cambiado, ni siquiera ante la caída que sufrió hace un par de semanas la actriz de 88 años y que la llevó al hospital con fractura de cadera. "Aproveché el hecho de que estaba mi mamá en el hospital para...limpiar toda la porquería que esta señora ha estado acumulando compulsivamente durante muchos años", explicó su hijo. "Ella dirá que yo la golpée y eso, pero eso no es cierto: yo le dije que se le iba a liquidar; Ya es la segunda vez que trato de correrla", aclaró. "[Había] heces ratón donde estaban los platos y las tazas, donde sirven el desayuno a mi madre. Basura por todas partes, basura orgánica putrefacta al lado de donde se lava los platos. Todo está ahí en las fotos, por eso precisamente las tomé", explica Luis Enrique Guzmán, quien presentó estas impactantes imágenes: Image zoom Youtube/Imagen TV; Luis Enrique Guzmán Image zoom Youtube/Imagen TV; Luis Enrique Guzmán Guzmán ha concedido varias entrevistas al respecto pero no había presentado este tipo de evidencia en el caso y ahora, al parecer, no debe hablar más al respecto por instrucciones de su abogado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta señora es un cáncer que se tenía que extirpar de la casa de mi mamá", lamentó Guzmán. "Se aprovecha de que mi madre es muy linda y se toca el corazón diciendo: 'Esta señora no tiene a dónde ir y no sé qué'. Se aprovecha para permitir que el baño de la señora Pinal esté lleno de hongos, que todo esté lleno de ratones, de heces de ratones y comida putrefacta. Yo no puedo permitir esto", advirtió. Guzmán no se despidió sin aclarar que incluso ante la crisis de salud de su madre y de la pandemia del coronavirus, la empleada ha ignorado toda precaución de sanidad para proteger a la actriz. "Estando mi mamá en el hospital esta señora sale y entra, sale y entra sin sanitizarse (sic) las manos, si ponerse tapabocas...mi mamá tiene una condición preexistente pulmonar", aseguró. Finalmente concedió que en la lucha por sacar a la empleada de la residencia Pinal las cosas subieron un poco de tono. "Sí, le habré gritado un poco, pero jamás le pegué". Esto pica y se extiende.

