El hijo de Shakira derrite las redes con este poema dedicado a su papá Gerard Piqué By Teresa Aranguez

Las redes sociales son una cajita de sorpresas. La última en llegarnos viene de parte de Gerard Piqué. La pareja de Shakira, no muy aficionado al mundo virtual, nos ha enternecido a todos con una publicación llena de amor y orgullo de padre. El futbolista español compartía en su perfil de Instagram un precioso poema de su hijo mayor que nos ponía la piel de gallina. El pequeño declaraba su amor y admiración a su papi en un escrito que ha derretido el corazón de su papi y el de sus seguidores. "Poema de Milan, estoy tan orgulloso de él", escribía un emocionado Piqué junto al manuscrito. El sentido escrito conmovió por frases como esta. "Amo a mi adorable papá porque siempre me hace estar alegre. Es el mejor amigo que he tenido y nunca me hace sentir triste". Aunque el poema es originalmente en inglés y las rimas son en ese idioma, esta es la traducción en español. El pequeño también le agradece que siempre juegue con él y practique divertidas actividades como trepar los árboles, jugar al ajedrez y montar en bicicleta. El poema ha tocado la fibra sensible de los usuarios de la red que han inundado de besos y corazones la publicación.

El hijo mayor de Shakira y Piqué apenas tiene 7 años pero ha demostrado tener una sensibilidad muy especial que queda reflejada en estas preciosas palabras. Lleva el arte en la sangre. Su madre es una excelente cantautora con algunas de las letras más aplaudidas en el mundo así que era de esperar que sus pequeños heredaran este talento. ¡Un gesto inolvidable Milan, gracias!

