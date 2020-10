Close

¿Artista como su mamá? Ex de la fallecida Naya Rivera presume el talento de su hijo El pequeño Josey Hollis podría haber heredado el talento de su madre, a juzgar por un video que su padre ha compartido en las redes. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo de la fallecida actriz Naya Rivera parece estar listo para seguir los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento. El pequeño Josey Hollis, de 5 años, mostró su talento frente a las cámaras a través de un vídeo en Instagram. Su padre, el también actor Ryan Dorsey, compartió la grabación en que se ve al pequeño bailando al ritmo de los más grandes éxitos de Michael Jackson y disfrutando del divertido momento con su progenitor. Desde la muerte de la actriz en julio, Dorsey ha tratado de proteger al pequeño de la atención generada por la tragedia y ha limitado su exposición pública. Pero la semana pasada no pudo evitar sorprender a sus seguidores dando a conocer el nuevo look de su hijo al salir de la peluquería. “Quería un corte como un niño llamado Hunter”, escribió el actor junto a la fotografía en redes sociales. Image zoom Credit: CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a reportes, la familia de Rivera sigue presente en la vida de Josey. La hermana de la actriz, Nickayla ahora vive con su sobrino y su excuñado para estar más cerca y atenta a las necesidades del pequeño. “Ryan siempre fue cercano a la familia de Naya. Está más que agradecido que Nickayla haya básicamente frenado su vida para enfocarse en Josey”, comentó una fuente a People tras la muerte de la actriz. “Todos aún están muy afligidos, pero todos tienen la misma meta. Solo quieren darle la mejor vida posible a Josey. Está ahí todos los días para jugar y cuidar de él”. Image zoom Credit: Instagram/@dorseyryan La fuente aclaró que no existe ninguna relación sentimental entre el actor y la hermana de su ex. En septiembre, ambas familias se reunieron para celebrar el cumpleaños del pequeño en un intento por aportar un grado de normalidad a su vida. “Quieren ser fuertes por Josey. Necesita enfocarse en las cosas normales de un niño de 5 años, como aprender a leer. Ese es el único enfoque de Ryan y Nickayla: quieren que crezca rodeado de amor y con la gente que realmente cuida de él todos los días”, agregó la fuente.

