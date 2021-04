Hijo de Michel Kuri, novio de Lucero, sufre fuerte accidente. "No va a ser fácil de superar" Michel Kuri O'Farril, hijo del novio de Lucero, Michel Kuri, se encuentra en el hospital a causa de un incidente relacionado con el paracaidismo que practica. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Michel Kuri O'Farril, primogénito de Michel Kuri, novio de Lucero, sufrió un fuerte accidente mientras realizaba paracaidismo, una actividad de la que es realmente es un apasionado, según ha demostrado en sus redes sociales donde constantemente postea imágenes y videos de sus lanzamientos. En esta ocasión, fue el joven el encargado de dar a conocer lo ocurrido con una fotografía que dio a conocer en sus historias de Instagram. En ella, se le puede apreciar en la cama de un hospital con una mascarilla para oxígeno puesta en su rostro. "Gracias a todos por sus mensajes, ánimos, fuerzas y vibras", escribió Kuri O'Farril para acompañar la instantánea. "Aunque no pueda contestar a todos, me ayuda a mantener la cabeza en alto y el ánimo a tope. Se los agradezco a cada uno de ustedes. Los amo". En otro post el joven, quien es conocido también como Micho, dio a conocer lo que le había ocurrido, dejando entrever que puso en riesgo su vida. "Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, tuve una accidente de paracaidismo que no va a ser fácil de superar; pero como una vez escuché, todo pasa; lo bueno, lo malo y todo, y esto también pasará", dijo. Michel Kuri Image zoom Michel Kuri | Credit: Instagram Michel Kuri SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Posteriormente, Michel Kuri O'Farril posteó otro texto donde aprovechó para reiterar su agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por su salud. Michel Kuri jr. Image zoom "Quería tomarme un minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribirme. Los amo a todos y a todos ustedes me han ayudado mucho más de lo que pueden imaginar", mencionó. "Espero que mi familia del cielo [compañeros del paracaidismo] y a todas las personas que me rodean antes de lo que pueda imaginar". Hasta el momento, su padre Michel Kuri no se ha pronunciado al respecto.

