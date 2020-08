¡Canta como los ángeles! El hijo de María Celeste Arrarás se lanza como cantante y sorprende para bien La periodista presentó el proyecto musical en el que está trabajando su hijo Adrian Arvesu quien ya ha dado sus primeros pasos en la música ¡con una buenísima acogida! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Orgullosa, emocionada y muy feliz, así se siente María Celeste Arrarás ante el camino que emprende su hijo adorado, Adrian Arvesu. El joven ha arrancado su carrera musical y nos ha dado un aperitivo de lo que están siendo sus primeros pasos en este mundo. La periodista presumía de su hijo y nos invitaba a conocer un poquito más de su trabajo y también su voz. Adrian ha sorprendido para bien con una voz angelical que no ha pasado desapercibida para nadie. "Hoy publicó un pedacito de sus primeros pasos en la música cantando las canciones de otros", explicaba la conductora, quien también nos adelantó la llegada de un nuevo proyecto que promete dar mucho que hablar. Pero eso será para finales de septiembre. Le hicimos caso y fuimos al perfil de Adrian en Instagram. En un video frente al ordenador y lo que parece una mesa de mezclas musical, el talentoso joven nos hace partícipe de sus primeras grabaciones que ya le han valido sus primeros piropos y fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Canta muy lindo, adelante", "Me encantó, una nueva admiradora", "Wow, esa música me encanta", "Que superguapo está Adrian, ¡además canta muy bonito!", le dedicaron algunos de sus seguidores al escucharle interpretar algunos temas emblemáticos. Adrian sigue trabajando de lleno en su próximo proyecto en el que está poniendo todo el talento, las ganas e ilusión. Una carrera prometedora que ya cuenta con su más fiel fan, su mamá. ¡Felicidades Adrian, te seguiremos los pasos!

