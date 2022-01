Hijo de Ludwika Paleta, Nicolás, debuta como actor y tiene muy orgullosos a sus padres Nicolás, el primogénito de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, está enorgulleciendo a sus padres con sus decisiones profesionales; las cuales, incluyen su trabajo como cineasta, cantante y ahora como actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primogénito de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, Nicolás, estudió la carrera de cine; además, se ha lanzado como cantante con diversos sencillos del género urbano. Sin embargo, ahora debuta como actor y lo hace en las telenovelas, debido a que forma parte del elenco de la telenovela Los ricos también lloran con el rol de Luis Alberto Salvatierra de joven. "Llevo 30 años en la actuación además que es mi trabajo es mi pasión y si Nico desea continuar en lo mismo que yo me dedico después de estar en Los ricos también lloran, sólo me queda apoyarlo, aplaudirle", reveló Ludwika Paleta al diario mexicano El Sol de México. "Porque como sabemos es una profesión difícil, pero muy gratificante cuando logras aciertos en la carrera". La actriz reconoce que su hijo mayor heredó el talento natural de sus padres. "La diferencia es que Nico primero estudió cine y ahora va a actuar. En mi caso, primero estudié cuatro años y luego empecé a actuar. Entonces no me meto mucho en darle tips, porque él tiene la frescura y el talento natural, que no quiero contaminar con la técnica que ya tengo", comentó. Ludwika Paleta Ludwika Paleta y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Ludwika Paleta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Plutarco Haza ha mencionado, en diversas ocasiones ha mencionado "se siente muy orgulloso" de que su hijo, pese a su corta edad, está consolidando una trayectoria profesional con pasos firmes. "Me siento muy orgulloso con todo con respecto a él", mencionó hace un tiempo a People en Español. "Fue muy sorprendente por el gran talento que le vimos y que haya hecho todo esto solo. Y cómo se desenvuelve en las entrevistas, tiene muy claro lo que quiere". Nicolas Haza Paleta, Plutarco Haza Credit: Instagram Nicolás Haza Paleta está grabando su primera participación como actor desde el pasado mes de septiembre y solo el tiempo dirá si decide irse por este camino, regresa a la música o trabaja como cineasta. O, quizá, combine todos sus talentos.

