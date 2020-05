"Tu madre nunca le apoyaría". Critican al hijo de Jenni Rivera por defender a Trump y él se defiende Los fans de la artista aseguran que su madre nunca aprobaría la postura de su hijo ya que fue una gran defensora de los derechos de los inmigrantes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para que famosos y anónimos den su opinión sobre temas varios. En estos días era el hijo menor de Jenni Rivera, Juan Ángel, quien daba su punto de vista sobre la crisis del coronavirus en Estados Unidos apoyando la política del presidente Donald Trump. Su comentario en redes a favor del gobernante ha crispado a muchos de los seguidores de su madre considerada una gran defensora de los derechos humanos y la inmigración. Dos puntos que los detractores de Trump consideran que no tiene muy en cuenta en sus decisiones. "Tu madre no le habría apoyado. Fue la voz constante de los derechos de los inmigrantes. Qué vergüenza", "Eres gay y estás apoyando a alguien que ha despreciado a tu gente", escribían tan solo algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven se tomó el tiempo de responder a una gran parte de estos comentarios y dar las razones de su postura. "En realidad soy bisexual. Obama también es un criminal de guerra", "Yo sé de dónde vengo, este país se hizo de inmigrantes", escribió a algunos de los mensajes que criticaron duramente su postura. Poco después de esta vorágine creada en Instagram, Juan Ángel publicó unos videos de su mamá hablando del orgullo de sus raíces latinas pero también de pertenecer a este país. Resalta el sueño mexicoamericano y de cómo los latinos ya no son una minoría, sino una mayoría en Estados Unidos. "No somos solo sombreros. Somos un poquito de todo", dijo la inolvidable artista.

