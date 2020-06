"Estoy totalmente roto”: el hijo de Héctor Suárez publica desgarrador mensaje tras la muerte de su padre Héctor Suárez Gomís descarga su dolor por redes para hablar sobre la partida de su padre, quien fuera también su colega y gran amigo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La triste partida del actor y comediante Héctor Suárez ha dejado un hueco doble en la vida de su hijo, el también actor Héctor Suárez Gomís. Este martes el también actor se apoderó de sus redes para descargar su dolor y expresar lo que siente en estos momentos ante la partida de su padre, quien fuera además su gran amigo. "Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor", expresó Gomís, quien es fruto del matrimonio de su padre con su primera esposa, Pepita Gomís. "Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor", prosiguió para luego referirse a la prolongada lucha contra el cáncer que enfrentó su padre, quien falleció este martes a sus 81 años. "Hace cinco años fue la primera operación y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo terrible porque existía la posibilidad de no volverte a ver y al abrazarte". "En total fueron 15 operaciones y en las 15, hice exactamente lo mismo: antes de que te llevaran al quirófano, te daba un beso, te abrazaba y respiraba muy profundo para quedarme con tu olor... y hoy que me despedí de ti para siempre; lo hice por última vez", prosiguió en el desgarrador mensaje. "¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? ¡No he parado de hacerlo! ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje escrito o uno de voz? (...) Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte y lo que más extraño ahorita; es no poder olerte. ¡Gracias por ser mi papá!" Padre e hijo era inseparables y destacaban en el medio artístico por su cercana relación. Aquí los vemos en Ciudad de México, en 2014. Image zoom Mezcalent Hace dos días, quizá ya presintiendo lo que se acercaba, Suárez Gomís publicó este post al lado de su hijo Pablo (en brazos) y su hermana menor, 45 años más joven que él, para expresar el orgullo que siente por la familia que su padre formó en esta etapa tardía de su vida: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Héctor Suárez se le recuerda por exitosas telenovelas como Tierra de pasiones, donde dio vida a 'Chema', el padre de Gaby Spanic; o Dame Chocolate, donde interpretó a Juan Amado, abuelo de Génesis Rodríguez. En su faceta como comediante destacó su comedia política en la cinta de 1983 El Milusos. En cine alternó con el luchador profesional Rodolfo Guzmán Huerta, conocido mundialmente como El Santo, y Ana Bertha Lepe en el clásico El asesino invisible (1965). ¡Que en paz descanse!

