Conoce al hijo de Gloria Trevi que se prepara para cantar como ella By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ángel Gabriel, de 17 años, el hijo mayor de Gloria Trevi nació en el ojo público y en cuna artística. A raíz de la fama de su madre, el joven ha sido expuesto a la producción musical y se ha inspirado para lanzar su propio material. ¿Cuándo lo veremos? ¡Esperamos pronto! Empezar galería El Ángel de Gloria Image zoom EVARISTO SA/AFP/Getty Images El hijo mayor de Gloria Trevi, Ángel Gabriel, era solo un bebé cuando su madre atravesaba el uno de los momentos más duros de su carrera. Advertisement Advertisement ¡Se creció! Image zoom Instagram/ Ángel Gabriel El pequeño que nació en Brasil, mientras su madre estaba en prisión, ahora es todo un hombre de 17 años. Listo para el mundo Image zoom Instagram/ Ángel Gabriel El apuesto joven también brilla por luz propia en las redes sociales. Advertisement Vena artística Image zoom El amor al arte, el talento para la música y la pasión por crear lo ha heredado de su mami. Con el tío Image zoom Instagram/ Ángel Gabriel Para desarrollar su carrera artística, Ángel Gabriel está muy bien asesorado. Como si ser hijo de Gloria Trevi fuera poco, su “tío”, el productor musical Armando Ávila ha estado al pie del cañón con él. Nace una estrella Image zoom Instagram/ Ángel Gabriel “Acabo de ver que me verificaron! No sería posible sin todos ustedes, Estoy muy emocionado por el futuro y espero y me acompañen en el camino!!! GRACIAS ✔️”, expresó el joven en sus redes sociales compartiendo su emoción por recibir la verificación en su cuenta de en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement Ya casi Image zoom Aquí un adelanto de lo que se avecina. ¡Música y más música! Orgullosa mami Image zoom “Mis hijos son mi bendición”, dijo la cantante a People En Español. Motivación para mamá Image zoom “Dios me bendijo con lo más grande que le puede suceder a una persona, con un baby”, dice Gloria de los Ángeles Treviño. Advertisement Advertisement Advertisement Del tal palo, tal astilla Image zoom Instagram / Angel Gabriel Ángel Gabriel nació en el ojo público y en familia de artistas. En todo momento Image zoom Instagram/ Ángel Gabriel Siempre ha sido el fiel compañero de su mamá. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Conoce al hijo de Gloria Trevi que se prepara para cantar como ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.