Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, responde así cuando le preguntan quién es su padre Esta fue la brillante respuesta de Ángel Gabriel, el hijo mayor de Gloria Trevi, cuando le preguntaron sobre su padre. Ángel Gabriel, el hijo mayor de la cantante Gloria Trevi, dejó a muchos con la boca abierta con su respuesta cuando un reportero le preguntó quién es su padre. El joven, que se lanza como cantante, tuvo un encuentro con la prensa en México. Cuando le preguntaron quién es su verdadera padre, el chico de 17 años contestó a Agencia Reforma: "Yo tengo un padre y es Armando Gómez", dijo sobre el actual esposo de su famosa madre. "Él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado". La cantante de "Pelo Suelto" le dio la patada de la suerte a su primogénito al lanzar su carrera musical. "Estoy muy emocionada. Vamos a hacer el lanzamiento de mi hijo, es su sueño y yo siempre dije que iba a apoyar a mis hijos en cualquiera que fuera su sueño", dijo la artista mexicana. Gloria salió embarazada de Ángel Gabriel mientras estaba en la cárcel en Brasil, tras ser acusada de rapto y corrupción de menores, cargos de los que fue absuelta cinco años después. Se ha reportado que Ángel Gabriel fue criado por una monja mientras la cantante cumplía su condena. También se ha especulado sobre quién podría ser su padre biológico, algunos apuntando a Sergio Andrade y otros a un guardia de la prisión donde estuvo Trevi. En el 2014 la cantante dijo durante una entrevista a Adela Micha: "Yo soy su padre y su madre porque yo lo mantengo, yo lo cuido, yo lo amo. Yo le voy a dar la moral, yo le voy a dar la educación, yo le voy a dar los principios y yo le voy a dar los motivos para sentirse orgulloso".

