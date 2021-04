Hijo de Enrique Guzmán admite que su padre actuó con "violencia" pero no es un "pederasta" Luis Enrique Guzmán defiende a su padre de las acusaciones de abuso sexual de su sobrina Frida Sofía. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En medio de la incansable guerra de declaraciones familiares, Luis Enrique Guzmán salió en defensa de su padre, el legendario actor y cantante, Enrique Guzmán, para negar que sea el abusador sexual que describe Frida Sofía en sus acusaciones. "Sí pasó violencia entre mi mamá y mi papá, pero eso no quiere decir que mi papá sea un pederasta", dijo tajante Luis Enrique al diario mexicano El Universal. "Ahí ya cambia toda la cosa porque si a una mentira la apoyas de otras cosas que pasaron hace mucho tiempo, por lo menos en redes [sociales], se convierte en una verdad. Hay gente que le cree nada más porque hay un precedente de que era agresivo y entonces es muy fácil decir que seguramente sí molestó a su nieta y la manoseaba cuando tenía 5 años, pero la verdad es que no". Luis Enrique señaló que su padre jamás estuvo a solas con sus nietas, incluyendo a Frida, y que su hermana, la famosa roquera Alejandra Guzmán, protegía a capa y espada a su única hija. "Alejandra era muy protectora de Frida, casi sobreprotectora. Cuando Frida era chiquita, Alejandra estaba como halcón con ella porque era su 'yo te esperaba' [refiriéndose a su canción]", expresó. "Alejandra tenía a la misma nana [niñera] que nos crió a nosotros y que crió también a Frida, en paz descanse, se llamaba Tere, era para Alejandra y para mí nuestra segunda madre. Tere estaba ahí 24 horas los siete días de la semana al lado de Frida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El consternado tío afirmó que la cantante cargaba con Frida durante sus giras y que la niñera siempre la acompañaba. Además, aseguró que Alejandra siempre ha puesto a su hija por sobre cualquier persona, incluso su propio padre. "Puedo garantizar que lo más importante en la vida de Alejandra siempre ha sido Frida, más allá que su papá, que su hermano, que su mamá, más que todo el mundo, primero siempre estuvo, y muy por encima de todo el mundo y de su carrera, estuvo Frida. Lo juro por Dios", dijo. Frida Sofía Luis Enrique negó que la cantante se haya disgustado con su padre y le haya reclamado por su supuesto comportamiento. "Yo entiendo perfectamente cuando Alejandra ni siquiera duda de mi papá porque estábamos sobre [el cuidado de] las niñas y obviamente hacíamos el tour de las casas juntos (en Navidad), así que no había manera [de que sucediera el abuso]", dijo. "Nosotros somos testigos de que nunca hubo un momento en que estuvieran a solas y ya con eso queda descartado para siempre… cuando tú sabes las cosas, no tienes ni por qué discutirle a alguien. Cuando eres testigo ocular y cuando sabes cual es la verdad, no necesitas preguntarle a nadie". Luis Enrique señaló que la relación de Frida con su abuelo cambió recientemente de manera repentina, lo cual atribuyó al deseo de la modelo de 29 años de seguir su carrera como influencer. "Sé que mi papá no es un santo, pero la verdad es que siento que como para endulzar su carrera como influencer, [Frida] se dejó mal aconsejar por alguna persona para de pronto dar declaraciones que hasta para ella, no son ciertas", opinó. "La actitud de Frida para con su abuelo, hasta antes de la entrevista [acusatoria] era de cariño, de 'te extraño, eres el mejor abuelo'. No te refieres así a un depredador que te ha estado molestando desde los 5 años". Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Luis Enrique aclaró su apoyo a mujeres que hayan sufrido algún tipo abuso sexual, pero recalcó que ese no es el caso de su sobrina. "Yo estoy muy del lado de la gente que sí ha sido víctima, no puedo ni siquiera imaginar la pesadilla que ha de ser vivir algo así. Pero en este caso, yo creo que eso de la pederastia y del abuso sexual a Frida no sucedió", enfatizó. Por otra parte, señaló que su padre está siendo asesorado por su equipo legal para tomar cartas sobre el asunto de ser necesario.

