Hijo de Donald Trump provoca gran revuelo con este polémico disfraz que eligió para Halloween El primogénito del presidente de los Estados Unidos arma todo un caos virtual al difundir esta vestimenta que para muchos no era la más adecuada para esta celebración. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El hijo mayor de Donald Trump y su exesposa Ivana Trump se ha metido en un pequeño lío. Nada que no sea solucionable pero sí un pelín incómodo teniendo en cuenta quién es su progenitor. Con motivo de la fiesta de Halloween, Donald Trump Jr. eligió una vestimenta que ha levantado una fuerte polémica por la temática. "¡Caza de brujas! Feliz Halloween amigos. Con toda la mierda que los demócratas están tirando por ahí simplemente no pudimos resistirnos", escribió. En la imagen también aparecía su nueva novia, Kimberly Guilfoyle. La fotografía llegaba horas después de que la Cámara de Representantes votara a favor de comenzar una investigación para destituir al presidente, es decir, su padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los trajes representaban por parte de él a un militar con un arco en la mano y el de ella a una bruja en toda regla. Lo cierto es que no es la primera vez que el hijo de Donald Trump es cuestión de debate. Tras divorciarse de su esposa Vanessa Haydon con quien estuvo 12 años casado y tuvo cinco hijos, comenzó un sonado romance con su actual pareja, de 50 años. La separación, el romance poco después con su nueva pareja y la diferencia de edad de ambos (él tiene 41) fueron también de lo más comentados. Algo que a ellos parece importarles muy poco ya que cada dos por tres presumen su amor a través de románticas fotografías en sus perfiles. Advertisement

