Hijo de David y Victoria Beckham se cambia el apellido tras contraer matrimonio Brooklyn Beckham decidió alterar su apellido tras contraer matrimonio este fin de semana con la socialité Nicola Peltz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hijo mayor de David y Victoria Beckham ya es un hombre casado. Este fin de semana, Brooklyn Joseph Beckham se comprometió con la socialité y actriz Nicola Peltz en una fastuosa ceremonia en Palm Beach, FL. Además de la soltería, también dejó atrás el nombre que ha llevado desde su nacimiento. El joven de 23 años mostró lo dedicado y comprometido que está con su ahora esposa y en gesto no muy común confirmó en sus redes sociales que incorporó el apellido de su mujer a su nombre, por lo que ahora se pasa a llamar Brooklyn Joseph Peltz Beckham. "El señor y señora Peltz Beckham", escribió con un emoji de corazón, junto a la primera fotografía que compartió como marido y mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El modelo y actor, además, cambió su nombre en su página oficial de Instagram. Nicola por su parte, ahora será Nicola Peltz Beckham. Este no es el primer tributo de Brooklyn a la familia de su esposa. A principios de año, el joven se tatuó el apellido de su mujer en el pecho. "Estoy tan feliz que seas un Peltz", escribió entonces Nicola en sus redes sociales. La joven pareja contrajo matrimonio el pasado sábado en una ceremonia donde no se escatimó en lujos. Desde las orquídeas colgantes, hasta la pasarela hacia al altar adornada de flores flotantes, según People. Entre los 600 invitados se encontraba Eva Longoria, Mel C, Gordon Ramsay, y por supuesto la familia de los protagonistas. La sorpresa de la noche estuvo a cargo de Marc Anthony, quien deleitó a los recién casados interpretando algunos temas al final de la ceremonia. Brooklyn y Nicola se comprometieron en julio del 2020, alrededor de seis meses después de que dieran a conocer públicamente su relación. "Hace dos semanas atrás le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y dijo que sí", anunció Brooklyn en sus redes sociales. "Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor padre algún día. Te amo bebé". ¡Felicidades!

