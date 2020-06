¡Hijo de Christian Meier conquista Hollywood! Así es Stefano, el apuesto joven de 24 años Además del atractivo físico, el también actor ha heredado el talento y el amor de su padre por las tablas donde ya se ha abierto camino. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como tiene que ser, Christian Meier se encuentra en casa cumpliendo con el encierro que requiere esta cuarentena. Pero no lo hace solo, lo hace con sus tres hijos Stefano, Taira y Gia. Así nos lo dejó saber en un maravilloso vivo en redes sociales donde se mostró como todo un padre adorado y entregado ahora que hay tiempo de sobra. A punto de cumplir los 50 años, aunque no lo parezca, el actor peruano está orgulloso de sus ya no tan retoños. El mayor y único varón tiene 24 años y ha heredado la belleza y la pasión por la profesión en la que ya ha dado sus primeros pasitos. Aunque recién empieza, Hollywood ya le ha echado el ojo y Stefano, hijo también de Marisol Aguirre a quien ya hemos visto en la serie de Direct TV Superficially Deep y en el filme Melancolía de otra joven promesa de la Meca del cine, Jorge Xolalpa. El incipiente actor tiene una relación preciosa con su famoso papá quien es su mejor consejero y su ejemplo a seguir. El protagonista de El general Naranjo ha inspirado a su primogénito a quien anima y apoya en este camino que él conoce tan bien y no siempre es tan fácil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es increíble cómo crezco pero él se mantiene igual. Tengo la fortuna de llamar a mi padre mi mejor amigo", ha manifestado junto estas entrañables imágenes en redes sociales. Stefano, que vive en Los Ángeles desde hace seis años, ha estudiado en las mejores academias de actuación como la de Stela Adler. Al igual que otros miles de jóvenes que sueñan con llegar a la cima, Meier junior se presenta a los castings como el que más y con la ilusión de seguir creciendo. En ello está. Así que no le perdamos de vista porque promete dar grandes sorpresas como nos las dio y las sigue dando un maestro de la escena como es su progenitor, Christian.

Close Share options

Close View image ¡Hijo de Christian Meier conquista Hollywood! Así es Stefano, el apuesto joven de 24 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.