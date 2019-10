El hijo de Camilo Sesto: ¿por qué tardó un mes en recoger las cenizas de su papá? Camilo Blanes afronta las críticas tras haber tardado un mes en recoger las cenizas de su padre, el cantante Camilo Sesto y explica porqué la demora. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace poco más de un mes que falleció en Madrid el gigante de la canción Camilo Sesto. Desde entonces la atención mediática se ha centrado en su enorme fortuna, su legado musical y la relación con su único hijo, el también cantante Camilo Blanes Ornelas. Ahora el espigado joven residente en México ha tenido que salir a dar la cara para explir porqué tardó un mes en recoger las cenizas de su papá, que permanecían desde hace semanas en un tanatorio. La polémica ha sido fuerte, por eso Blanes recurrió a la firma de abogados Dlau & Lintons para emitir un comunicado y asegurar que no podía recoger los restos de su padre por que “terceras personas” se lo habían impedido. “El retraso de la obtención de dichas cenizas ha obedecido a la necesidad de contar con la autorización de terceras personas para su recogida”, se dijo en el documento fechado este 9 de octubre en Madrid. “D. Camilo Blanes Ornelas ha intentado recuperar desde el primer momento las cenizas de su padre. Así se lo hizo saber en la misma semana de su fallecimiento a la empresa funeraria y, desde entonces, no ha cejado en dicho empeño”. “Como es lógico, el primer interesado en tener las cenizas de su padre es precisamente nuestro cliente, que es quien más ha lamentado la situación generada”, continúa el documento. Ni Camilo ni sus representantes han querido explicar quiénes fueron esas terceras personas que le impidieron recoger las cenizas. Sin embargo, el programa televisivo Corazón (RTVE-España) reporta que dicha persona podría ser Cristóbal Huete, el hombre de confianza del fallecido cantante. Sin embargo el apoderado ha negado la versión. “¿En qué mundo un hijo no puede recoger las cenizas de su parte y llevarlas al lugar que considere oportuno sin necesidad de firmas?”. El féretro de Camilo Sesto, en septiembre pasado: Image zoom Juan Carlos Rojas/Mezcal Camilo Blanes en septiembre pasado llegando a Madrid: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sea como sea lo importante ahora es que Camilo ya tiene en su poder las cenizas del inolvidable intérprete y ahora se prepara para el homenaje que se le realizará en la ciudad alicantina de Alcoy. Según ha trascendido el tributo a Camilo Sesto se llevará a cabo este 24 de octubre como confirmó Raúl Llopis, concejal de Cultura del Ayuntamiento. Por su parte su hijo ha dado las gracias a todos los que le han demostrado su apoyo en estos duros momentos. En cuanto a lo que hará con la inmensa fortuna que ha heredado -estimada en unos ocho millones de Euros, más regalías mensuales y numerosas propiedades- el joven asegura que quiere llevar una vida “productiva”. Así sea. Advertisement EDIT POST

