Hijo de Camilo Sesto es presa de una terrible adicción Una fuerte revelación sobre el único hijo de Camilo Sesto sale a la luz; es su propia madre, Lourdes Ornelas, quien da a conocer la situación por la que atraviesa su retoño. Los problemas de alcoholismo del hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, parecían estar controlados; sin embargo, tras la muerte del cantante, hubo una recaída en el primogénito que fue captada por medios de comunicación españoles. Ahora, Lourdes Ornelas, madre de Blanes, confirma dicha situación. "Camilo hace tiempo que no bebía; lucha con este problema, como lucha mucha gente desgraciadamente. En México ha estado bastante controlado", confesó Ornelas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Desde que llegamos a España, nos esperábamos este impacto". RELACIONADO: Las fotos imperdibles de Camilo Sesto que tienes que ver De acuerdo con la periodista, su hijo ha estado bajo mucha presión desde su llegada a Madrid, lo cual le ocasionó una recaída. "Murió de una manera que nadie esperaba", agregó. "Hemos tenido mucha presión, desde que llegamos aquí, por parte de la prensa, de la gente que rodeaba a Camilo [Sesto], han hecho declaraciones en contra de nosotros. Tanto el representante como el contador". De acuerdo con la madre de Blanes, las imágenes que difundieron de su hijo en estado etílico son reales y no pretende hacer caso omiso; por el contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un periodista lo grabó en video con un teléfono y, bueno, ante eso no puedes negar lo evidente. Se trata de enfrentar las cosas. Las cosas hay que enfrentarlas y no negarlas; porque tampoco es que él quiera hacer esto", confesó. "Esto es algo que él tiene, tiene que luchar con esto todos los días y, sobretodo, buscar la ayuda. Que en eso estoy yo también. Pero son muchos frentes". Image zoom Lourdes Ornelas estudia las opciones para que Camilo Blanes puede superar esta adicción. "Lo que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional", enfatizó. "No sé si terapia, un sitio [para rehabilitación]".

