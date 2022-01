Hijo de Camilo Sesto entre la vida y la muerte Un amigo del cantante asegura que Camilo tiene graves fallas en diferentes órganos, por lo que se debate entre la vida y la muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Credit: Instagram/Camilo Blanes El pasado mes de noviembre se reportó que Camilo Blanes, de 38 años, hijo y heredero de Camilo Sesto, había ingresado a terapia intensiva luego de que lo encontraran varado e inconsciente en una carretera de Madrid, España. Según informes, este tuvo un fuerte accidente por manejar la bicicleta en estado inconveniente. Su madre, Lourdes Ornelas, ha insistido en los medios que su hijo está estable y evolucionando. Sin embargo, un amigo del cantante aseguró que Camilo tiene graves daños en diferentes órganos, por lo que se debate entre la vida y la muerte. "Tenía una sonda, buscaban que, con el oxígeno, sus pulmones hicieran su trabajo por sí solos, pero hace unos días colapsó su sistema respiratorio. Además, sus riñones e hígado no funcionan", reportó Telemundo sobre las declaraciones de la fuente. El joven se encuentra muy débil, necesita respiración asistida aunque algunos cercanos a la familia aseguran que ya no permanece sedado y que empieza a comer por sí mismo. Camilo Blanes Camilo Blanes y Camilo Sesto | Credit: IG/Camilo Blanes "Se está recuperando poco a poco", dice su madre esperanzada en declaraciones a algunos medios. Fuentes autorizadas explican que, aunque hay momentos de mejoría, el cantante sufre diversas crisis que afectan a varios de los órganos vitales principales y en realidad está al borde de la muerte. Preocupa uno de sus riñones, pero también sus pulmones, que han quedado seriamente comprometidos tras una grave neumonía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos han puesto en duda los cuidados de su madre, las mismas fuentes aseguran que Lourdes Ornelas apenas se mueve del hospital y que ha evitado que algunas personas que se hacen pasar por amigos, se hayan colado en las instalaciones del centro médico para obtener información confidencial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Camilo Sesto entre la vida y la muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.