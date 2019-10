Hijo de Camilo Sesto da el último adiós a su padre y cumple su última voluntad Las cenizas del cantante español ya descansan en Alcoy, la localidad donde nació y donde su hijo Camilo Blanes se ha despedido de él de lo más emocionado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue una de sus últimas peticiones en vida, descansar en paz en la ciudad que le vio nacer y crecer, Alcoy, en España. Hasta allí han sido trasladadas las cenizas de Camilo Sesto escoltadas en todo momento por su único hijo, Camilo Blanes, su heredero universal que le ha dado el último adiós frente a los cientos de lugareños que también han querido pasarse por el lugar para despedirle como se merece. "Deja un legado impresionante que será recordado por muchos años", ha expresado su hijo emocionado a los allí presentes. La urna llegó en la mañana de este jueves al ayuntamiento de la localidad alicantina donde sus fieles seguidores podrán rendirle el homenaje y firmar en un libro de condolencias que se ha puesto a su disposición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No habrá discursos ni nada por el estilo, tan sólo la emoción de quienes quieran pasar por el lugar que estará abierto hasta las 8 de la noche. Posteriormente las cenizas serán trasladadas al mausoleo familiar donde están los padres del cantante, Eliseo y Joaquina. Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images La ciudad tiene previsto abrir un museo de los recuerdos del inolvidable cantante para el 2020. Ya está casi todo preparado con tan sólo algunos detalles que concretar. Un lugar dedicado a la vida y obra de uno de los artistas más aplaudidos y queridos por poseer una de las mejores voces de los últimos tiempos. Ahora sí, descanse en paz, Maestro. Advertisement

