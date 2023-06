El hijo de Camilo Sesto muestra el interior de su casa y las redes lo regañan: "Esa gente que va a tu casa, que te ayude a limpiar" Camilo Blanes, ahora conocido como Sheila Devil, mostró partes de la mansión que habita al publicar nuevas fotos en la red. Los fans tuvieron no perdonaron lo que vieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 La semana ha dado inicio con noticias por parte de Camilo Blanes, el hijo único del fallecido cantante español Camilo Sesto. El fin de semana Camilín concedía una entrevista para romper el silencio sobre su comentada transición y su nueva identidad como Sheila Devil que tanto ha dado de qué hablar en las redes. "Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", exclamó el también cantante. "Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba". El fin de semana el hijo de la mexicana Lourdes Ornelas también lo dedicó a compartir nuevas imágenes donde aparece con una nueva dentadura y larga peluca, además de un verdadero photodump de imágenes al lado de amigos tomadas dentro de la suntuosa mansión que habita y que heredó de su padre. La casona se ubica en Torrelodones un exclusivo municipio ubicado al noroeste de Madrid, la capital española, donde el muchacho habita rodeado de las fotos y memorabilia de su padre. Al compartir dichas imágenes las redes no pudieron ignorar el hecho de que la vivienda luce desordenada, con ropa y objetos en el suelo o apilados en sillas y mesas con las cortidas cerradas tapando la luz exterior y un naspecto general de caos. "Esa gente que va a tu casa, que te ayude a limpiar", exclamó un seguidor del aspirante a artista quien lo regañó ante dicho descuido. "Eso mismo pensé yo", agregó otro fan preocupado. Las fotos colgadas por Camilo Blanes, alias Sheila Devil, este fin de semana: camilo blanes hijo camilo sesto muestra su hogar Credit: IG/shelaw123 Hijo Camilo Sesto muestra su casa Credit: IG/shelaw123 camilo blanes hijo camilo sesto muestra su hogar Credit: IG Stories/shelaw123 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los consternados fans en lugar de regañarlo fue más allá e instó a Blanes, quien es heredero universal de la fortuna que dejó Camilo Sesto, a meditar, reaccionar y cambiar curso ante su problema de abuso de drogas, cosa que incluso lo ha llevado al hospital al causarle accidentes. "No te voy a juzgar, haz lo que quieras con tu vida, pero escucha a tu madre y a tu familia que es la única gente que te quiere desinteresadamente y déjate guiar por ellos", exclamó dicha persona. "Aún tienes tiempo para reaccionar y no sufrir las "malditas" consecuencias. Un abrazo muy sincero😍❤️🥰. Todos se lo mandamos.

