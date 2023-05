Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, cambia de nombre y rompe el silencio tras aparecer maquillado y en tanga El hijo único y heredero del fallecido cantante español borra todo rastro de sus fotos luciendo como hombre y se burla de las críticas. "Dile dro a las nogas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 Las últimas semanas han sido una tormenta en redes sociales para Camilo Blanes Ornelas, hijo único y heredero universal del inolvidable cantante Camilo Sesto y de la mexicana Lourdes Ornelas. Fue el 26 de abril pasado que el aspirante a cantante reapareció en redes desde maquillado, usando pelucas y en ocasiones 'vistiendo' con una minúscula tanga. El photo dump mostraba al joven artista en casa, en algunas tomas aparecía 'en la fiesta' con amigos mostrando una sonrisa con la dentadura dañada. Las alarmas no han dejado de sonar desde entonces entre sus seguidores y los seguidores de su padre preguntándose qué ocurre o si todo esto es solo un juego en la red de Camilín. Sin embargo esta semana ha trascendido que el artista habría cambiado de nombre e identidad — al menos en sus redes— y que ahora se haría llamar Sheila Devil. "Sheila es un nombre que usó durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público. Ese nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido", indica el portal Fiesta en España. Reporteros apostados a las afueras de la mansión de Torrelodones que habita Camilín y que heredó de su padre, lograron captar al artista caminando a plena luz del día con una peluca rubia platinada. Al preguntarle que cómo se encontraba se limitó a decir "Estoy bien". Camilo Blanes Ornelas borró todo rastro de sus fotos con aspecto de hombre y ahora se identificaría como Sheila Devil, según fuentes en España: Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 En las últimas horas Camilín ha hecho un photo dump mostrando su rostro con distintas pelucas y en distintas actitudes, uno de los posts se burlaba de una conocida frase de prevención contra las drogas diciendo: "Dile dro a las nogas". Camilo Blanes Ornelas Credit: IG/shelaw123 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al se preguntado en el mismo video publicado por la revista Semana, en España, y al hablar sobre la visita de su novia Cristina —quien al parecer lo visitó en la casona— y si estaba ilusionado con sus planes de casarse el joven Camilín se limitó a esgrimir una sonrisa y decir "Ojalá [fuera así]; Yo digo muchas cosas".

