El hijo de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo se estrenará como cantante de regional mexicano Eduardo Capetillo Jr., de 27 años, ha confirmado que se lanzará como cantante de regional mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Capetillo Jr. y Biby Gaytán Eduardo Capetillo Jr. y Biby Gaytán | Credit: Eduardo Capetillo Jr/Instagram Eduardo Capetillo Jr. no solo heredó el parecido físico de su padre Eduardo Capetillo sino también su pasión por el arte, en particular por la música. Ahora el hijo de la actriz Bibi Gaytán ha confirmado que se lanzará como cantante de regional mexicano. En declaraciones a la prensa durante el evento "Quién 50" en la noche del martes, el joven de 27 años adelantó algo de sus proyectos profesionales. "Traigo un proyecto bien interesante de música. No quiero platicarles mucho todavía, pero para principios del próximo año les podré enseñar algo de lo que estoy haciendo con mucho cariño", dijo el hijo mayor de la pareja de actores, según un reporte de Univisión. Eduardo Capetillo Jr. y Biby Gaytán Eduardo Capetillo Jr. y Biby Gaytán | Credit: Eduardo Capetillo Jr/Instagram "He estado ahorita muy metido en el estudio, trabajando en esto y ya pronto. (Es de) regional (mexicano). Es lo que más me gusta, es lo que más me identifico, prácticamente crecí en el rancho, en el campo, con mi abuelo, con mi papá", indicó. Según explicó a la prensa, lo que está preparando contiene canciones "inéditas", con letras que escribió en conjunto con otros autores. También reconoció que su papá lo ha guiado y apoyado en este camino. "Pues más que me guíe, escucho mucho su opinión",dijo. "Es una persona que admiro mucho, una persona con mucha experiencia", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado año, Capetillo Jr. y su padre conmovieron a sus seguidores cuando compartieron escenario juntos por primera vez en una conferencia musical que se transmitió vía online, en la que también se habló de su vida personal. Eduardo Capetillo Jr. y su padre Eduardo Capetillo Jr. y su padre | Credit: Eduardo Capetillo Jr./Instagram "Esto para mí es el éxito. Yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años aproximadamente que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario. Y vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar", recordó el intérprete mexicano de su hijo. En otras ocasiones a ambos se les ha visto cantar juntos en las redes sociales, donde han enternecido a sus seguidores.

