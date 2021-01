Close

Hijo de Armando Manzanero intercambia flores para su padre por algo mejor ¿de qué se trata? Tras la muerte de Armando Manzanero sus amigos, colegas y familiares han querido mostrarle su respeto enviando flores. Su hijo propone otra cosa. Aquí los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 28 de diciembre, Armando Manzanero perdió la vida a causa de complicaciones con el COVID-19. El compositor fue muy claro en las peticiones para cuando falleciera y pidió que no hubiese funeral; así, las cenizas fueron llevadas a Mérida, Yucatán, ciudad natal del cantante, donde reposarán en su casa en el Club de Golf La Ceiba. Sin embargo, muchos amigos, familiares y colegas quieren enviarle flores a su última morada; ante ello, su hijo Juan Pablo Manzanero, propuso un intercambio que genere beneficio a los enfermos de coronavirus. RELACIONADO: ¿Luis Miguel dio las condolencias a la familia de Armando Manzanero? Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage “A todos los artistas, amigos, colegas que quieren mandarle flores a mi padre nos honraría que en vez [de eso] pudieran hacer una donación, a la institución que ustedes prefieran, para ayudar a las personas que están sufriendo por Covid”, comentó Juan Pablo en su cuenta de Twitter. “Agradecemos mucho ese gesto”. Image zoom Credit: IG Juan Pablo Manzanero Por otro lado, mientras las hijas del intérprete de “Somos novios” aseguran que no han considerado, de momento, realizar homenajes, algunas instituciones planean llevar a cabo eventos en su honor cuando la pandemia concluya. Incluso, se ha anunciado que una calle de Mérida llevará el nombre del cantautor mexicano. Antes de morir, inauguró un museo en esta localidad y fue reconocido, con un musical, en la última entrega de los premios Billboard por cantantes de las nuevas generaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El trabajo profesional de Armando Manzanero fue reconocido ha nivel a mundial y algunos de sus temas fueron traducidos en diversos idiomas e interpretadas por grandes cantantes en el mundo.

