¡Hijo de Dayanara Torres alcanza importante logro profesional en Nueva York! La feliz mamá compartió la buena noticia. "Estoy tan orgullosa de ti". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los hijos de Dayanara Torres son especialmente queridos por el público al haberles visto crecer todos estos años gracias a la artista, mamá entregada que siempre los ha presumido. Su crecimiento no solo se reduce a lo físico, ambos son ya dos hombres independientes, con pareja y en busca de sus propios sueños. También es un desarrollo en lo profesional que empieza a recoger frutos. En estos días, Cristian Muñiz, hijo mayor de la conductora y el cantante Marc Anthony, compartía feliz un logro muy destacado en su carrera. Como era de esperar, su mami se hacía eco de ello con toda la satisfacción de verle crecer también en términos profesionales. "Estoy tan orgullosa de ti", expresó en sus redes junto a la razón que le ha llevado a pisar fuerte como artista en Nueva York Dayanara Torres y su hijo Cristian Muñiz Dayanara Torres celebra cumpleaños de su hijo Cristian Muñiz | Credit: Instagram Dayanara Torres La ciudad de los rascacielos y, concretamente, uno de sus espacios cumbres en lo que al arte se refiere, la Escuela de Diseño Parsons, ha abierto sus puertas a sus creaciones artísticas. "¡Estoy entusiasmado de tener mi trabajo expuesto oficialmente! Gracias a todo el mundo que vino a verlo", escribió feliz el joven de 22 años. Entre ellos, su mamá, quien ya está en la Gran Manzana para acompañar a su primogénito en esta y todas las aventuras y éxitos venideros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este evento tan importante que tanto significa en su desarrollo como diseñador, es algo que a Dayanara no le pilla de sorpresa. "¿Por qué crees que he guardado cada dibujo que hiciste desde que podías aguantar el lápiz con tus manitas", escribió deleitada la modelo. dayanara torres hijo cristian cumple 20 Credit: IG/Dayanara Torres Cristian vive en Nueva York donde estudia y trabaja. Además de estar acompañado por su pareja, cuenta con la pequeña Nini (de Panini), su otro gran amor, una preciosa perrita que ha cumplido un año y le tiene enamorado. ¡Felicidades por los éxitos en lo personal y laboral!

