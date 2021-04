¡El hijo de Chyno Miranda cumple 2 añitos! Así fue su entrañable fiesta de cumpleaños El cantante y su esposa Natasha Araos compartieron imágenes de la celebración con la que sorprendieron al rey de la casa ¡qué está precioso! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como se suele decir, el tiempo vuela, sobre todo cuando se refiere a los hijos. Parece que fue ayer cuando el pequeño Lucca, hijo de Chyno Miranda y Natasha Araos, vino al mundo. ¡y ya son dos añitos! Orgullosos del chiquitín, sus papis celebraron por todo lo alto este día tan especial no solo para él, sino también para ellos como progenitores. Desde sus cuentas de Instagram, el cantante y su esposa mostraron la fiesta sorpresa que le hicieron a su ya no tan bebé y la carita de ilusión de Lucca al ver lo que tenían preparado. Nacho Image zoom Credit: Instagram Además de los regalitos, globos y juegos propios de este día, el pequeño tuvo su propia torta personalizada con su nombre. La temática elegida para diseñar este rico pastel fue sobre la película Buscando a Nemo. ¡Espectacular! Durante toda la jornada, tanto Chyno como Natasha mostraron fotos de baby Lucca, desde el día de su nacimiento y a lo largo de sus dos años de vida. Imágenes memorables junto a mensajes llenos de amor de sus papis. "Tu llegada cambió mi vida y le dio más sentido", "Dios te bendiga, hijo. Siempre contarás conmigo", fueron algunos de los sentidos escritos que el artista venezolano dedicó a su príncipe. Nacho Image zoom Credit: Instagram Un cumpleaños en casa y con los suyos que estuvo lleno de alegría, diversión y, sobre todo, amor. ¡Muchísimas felicidades Lucca!

