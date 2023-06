¡Hijo del cantante Nacho trabaja en una famosa cadena de hamburguesas! El artista compartía el entrañable momento en el que llegaba al restaurante y se encontró a su hijo Diego para atenderle. "Me siento extremadamente orgulloso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho tiene muchos éxitos musicales que celebrar, pero sin duda, hay un logro que para el cantante está por encima de todo lo demás: su familia. En estos días, el intérprete venezolano mostraba una sonrisa de oreja a oreja por una razón de peso. Su hijo mayor, Diego, quien cumplió 18 años el pasado mes de diciembre, le sorprendió al dar un paso muy importante. Lejos de vivir de lo que le pueda dar su papá famoso y en una estupenda posición económica, el joven quiere también aprender lo que es empezar desde cero y sacarse las castañas del fuego. Así que solicitó trabajo en la famosa hamburguesería Five Guys. Nacho Nacho y su hijo mayor, Diego | Credit: IG/Nacho Cuál fue la sorpresa para su padre cuando al llegar, vio a su primogénito atendiendo al público y sirviendo este rico plato a los que acudían. Aunque ya sabía que estaba allí e iba a visitarle, igualmente fue un encuentro precioso entre padre e hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así, feliz y orgulloso de ver el hombre en que se ha convertido, Nacho le dedicó unas preciosas palabras. "Quiero anunciar públicamente que me siento extremadamente orgulloso de mi hijo, Diego. Él decidió tener independencia económica y está trabajando, entonces vine a verlo por primera vez en su trabajo", expresó en un video. El encuentro fue uno de amor, cariño y muchas risas de complicidad. La relación de Nacho con sus hijos es estupenda, a pesar de que haya distancia por él vivir en Venezuela. Siempre que es posible, los reúne y muestra la belleza de familia que ha creado y que, en parte, tiene mucho que ver con sus exparejas, a quienes quiere y respeta por haber hecho un trabajo extraordinario con sus hijos. Yolemys Rivero, madre de Diego, e Inger Devera, de Santiago, Matías y Miguel. El artista tuvo una hija con su actual pareja y prometida, Melany Mille, quien ha tenido mucho que ver en esta bonita unión entre todos. El resultado es esta gran familia.

