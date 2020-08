Máxima preocupación por el hijo de Camilo Sesto: aparece con la mirada perdida en video El video muestra a Camilo Blanes con dificultad para hablar; un periodista asegura que su casa está "descuidada". ¿Qué le ocurre? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi un año del fallecimiento del ídolo español Camilo Sesto, su hijo Camilo Blanes sigue causando preocupación por su salud. Y esta vez la consternación ha sido máxima luego de que el también cantante apareciera en un video que él mismo publicó y donde luce con la mirada perdida y sin poder articular frases coherentes. El video fue captado por la cadena Telecinco y compartido en el show Sálvame. Ahí se observa al artista usando una gorra de béisbol, distraído, con la mirada perdida y dificultar para sostener el teléfono móvil en posición vertical para poder grabarse. El video es una de las contadas publicaciones del joven artista en lo que va del año. Camilín es el hijo único de Camilo Sesto y heredero universal de la fortuna del cantante y que está valorada en casi $10 millones de dólares. La madre de Camilo, la mexicana Lourdes Ornelas, ha hablado en múltiples ocasiones y sin tapujos sobre el problema de adicción que supuestamente sufre su hijo. Repetidamente ha dicho a medios españoles y mexicanos que ha buscado ayuda para Camilín, pero que su hijo siempre vuelve a tropezar con la misma piedra. El video fue grabado en la cocina del artista, el cual aparece con la barba un poco crecida: Image zoom IG Stories/ Camilo Blanes Camilín pasó la mayoría de su vida al lado de su mamá en México, pero algunos de sus años más tiernos los vivió al lado de su padre, en España: Image zoom A raíz de la muerte de su padre, en septiembre pasado, Camilo Blanes estuvo en la mira de los paparazzi. Hace meses que se mudó a la mansión de su padre en Torrelodones: Image zoom The Grosby Group Según se había anunciado hace meses, Blanes estaba por publicar un disco con temas que hiciera famosos su padre. La grabación vería la luz este agosto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El comportamiento errático del joven de 36 años no sería nada nuevo. En noviembre pasado se hablaba de su estado de salud y de cómo su condición había empeorado tras la muerte de su padre. Posteriormente desapareció por un par de días y fue encontrado en Madrid desorientado y sin documentos. Según la revista Socialité, un reportero acudió a la mansión de su padre para hablar con el artista y lo que encontró fue dantesco. "La piscina está fatal, con agua verde, se ve que no la están utilizando y que tampoco la cuidan. El resto de la casa está muy descuidada. Vallas rotas, barandillas oxidadas, el césped sin cortar; La familia está preocupada por lo que está pasando el cantante".

Máxima preocupación por el hijo de Camilo Sesto: aparece con la mirada perdida en video

