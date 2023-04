Fotos en peluca y desmejorado aumentan la preocupación sobre el estado del hijo de Camilo Sesto Camilo Blanes reaparece en las redes con más de una decena de imágenes en pocos minutos y enigmáticos mensajes que dejan más preguntas que respuestas entre los fans del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo Blanes, quien tras la muerte de su padre Camilo Sesto ha acaparado titulares en los medios por su controversial comportamiento, este jueves en la noche volvió a aparecer en redes despertando aún más preocupación y preguntas entre sus fans. Fue a través de su cuenta de Instagram que el joven español publicó 16 fotografías con minutos de diferencia en la que se le veía con aspecto desmejorado, luciendo una peluca, fumando tabaco y sin dientes. "Cuba", "Cuba Baby", son algunas de las palabras que el artista utilizó para acompañar algunas de las imágenes. En otras, solamente utilizó emoticones de besos, cara sonriente, corazón y pintalabios. De acuerdo a la marca de agua que se puede ver en algunos de los retratos que se tomó, Blanes usó FaceApp, una aplicación que cambia las facciones del rostro con inteligencia artificial. Cabe resaltar que si bien hay fotos que luce como en sus más recientes apariciones, en otras se ve las facciones más delicadas. Fotos de Camilo Blanes Credit: Instagram / Camilo Blanes Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y algunos expresaron interés en el estado de su salud mental, otros le aconsejaron que buscara ayuda mientras algunos lo criticaron duramente por su comportamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué no te dejas ayudar? Eres muy joven y tienes mucho por delante, tu madre está sufriendo mucho, piensa en ella"; "Cami no permitas que la gente te destroce con sus comentarios hirientes, borra esas publicaciones y cuídate mucho"; "No se dan cuenta que con estas acciones está pidiendo ayuda"; "limpia y ordena tu casa Camilo. No eres ni la sombra de ti mismo", son algunos de los mensajes que se leen en los posts. La madre del cantante, Lourdes Ornelas, aseguró días atrás que su hijo corre peligro, no está bien y que desde hace un tiempo se está comportando de forma diferente, pero que no ha podido intervenir porque las leyes en España se lo impiden.

