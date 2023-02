Hijo de Aura Cristina Geithner se sincera y revela qué es lo que no le gusta que haga su mamá: "Te dije que lo dejaras" Demian dos Santos —hijo de la actriz colombiana y del actor argentino Marcelo dos Santos— sorprende con su franqueza en TikTok. ¿Qué es lo que le molesta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aura Christina Geithner y su hijo Demian Dos Santos Aura Christina Geithner y su hijo Demian Dos Santos | Credit: Instagram Tine más de tres décadas de carrera artística y ha recibido sendos reconocimientos en su natal Colombia. Es además de una de las actrices de telenovela que mejor ha sabido reinventarse y que a pesar del paso de los años continúa sacándole jugo a su extraordinaria belleza. Por eso no sorprende que a estas alturas de la vida Aura Christina Geithner, no tenga ni pelos en la lengua ni le tema al que dirán a la hora de sincerarse. Sin embargo, en esta ocasión ha sido su hijo, Demian dos Santos, quien ha sorprendido con sus confesiones respecto a su madre y su franqueza al revela qué es lo que no le gusta que haga ella. La confesión surgió en TikTok donde madre e hijo abordaron un reto que está de moda en la plataforma y que los usuarios están colgando bajo la etiqueta #5cosasquenomegustandeti. "Como esto está en tendencia vamos a decir las cosas que no nos gustan del otro", exclamó la también cantante quien en el 2021 debutó con su canal de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. "¿Qué es lo que no me gusta de mi madre?", exclamó el joven quien recientemente celebró su cumpleaños número 23. "[Que Ordena lo que para mí ya está ordenado. ¿Qué es esto? La ropa esta en su lugar, déjala quieta", exclamó. "Lo que no me gusta de Demian es que lava la ropa ¡cada mes!", contestó Geithner muerta de risa. "Entonces tú abres el closet y tiene un aroma...". "Otra cosa que no me gusta, esto me parece importante, es las relaciones tóxicas que has tenido antes y la cantidad de veces que te dije que las dejara", prosiguió el joven quien actualmente vive en Australia, donde cursa estudios de producción musical". "Es la verdad, es un hecho, hay que decirlo". @@crissgeithner Geithner se ha hecho de un ejército de fans en gran medida por su faceta como modelo de ropa interior y trajes de baño: Aura Christina Geithner Credit: IG/Aura Christina Geithner Madre e hijo guardan una excelente relación, Aquí los vemos recientemente en Australia durante una visita que hizo la actriz a su hijo, quien se mudó a dicho país en el 2022; Demian es fruto de la relación de Geithner con el también actor argentino Marcelo dos Santos, a quien hemos podido ver recientemente en La reina del sur (Telemundo): SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a mediados de diciembre pasado que la actriz reveló en un programa matutino la partida de su hijo del hogar materno después de 19 años viviendo juntos bajo un mismo techo. Según la nacida en Bogotá, y estrella de producciones como Gata salvaje, Secreto de amor, Sangre de lobos y La potra zaina, la decisión de su hijo le arrancó lagrimitas. Sin embargo supo entender que este es un paso importante y necesario en el crecimiento de único heredero. "Agarré la fuerza y le dije: 'Tranquilo, no vas a estar solo', explicó. "Cuando ames tu libertad te acordarás de mí, tranquilo, aquí estoy para apoyarte siempre'".

