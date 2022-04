¡Hijo de Andrés García habla de la salud de su papá tras su paso por el hospital! Leonardo García Vale reveló cómo se encuentra su papá tras el susto que se llevaron sus seguidores al verle postrado, recibiendo transfusión de sangre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leonardo García Vale quiso aclarar cómo se encuentra de salud su papá, Andrés García, tras el susto que se llevaron sus seguidores al verle postrado en la cama de un hospital recibiendo una transfusión de sangre con aspecto frágil este pasado fin de semana. Andrés García reveló entonces, en un retrato junto a su esposa quien estaba junto a él: ""Dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía, ¡para estar al 💯!Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al C.P. por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño", expresó. Aquí las imágenes del momento: Andrés García Marta Portillo Credit: IG Andrés García Andrés García Marta Portillo Credit: IG Andrés García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el revuelo mediático alrededor del estado de salud del veterano actor, padre e hijo quisieron compartir un mensaje tranquilizador en el que ambos aparecían hace unas horas relajados junto a la playa. "Queridos amigos", comenzó Leonardo agradeciendo las muestras de cariño recibidas: "quiero que sepan que mi papá está muy bien, gracias por preguntar y preocuparse". Después aclaró que: "fue una transfusión de sangre rutinaria, que se llevó a cabo sin complicaciones hasta ahora, de hecho, hasta se está comiendo mi pastel…", bromeó. "Queridos amigos, les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí, a todos Vds., que me han mandado mensajes de buena voluntad de todo el mundo, hasta de China", continuó el veterano actor. "Quiero decirles que fue un día nada más que tuve que hacerme una transfusión de sangre, pero ya estoy bien, estoy comiendo, les deseo todo lo mejor del mundo, les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí", dijo enviando un beso a la cámara. "Ya está bien el jefe, está muy bien, está muy bien, gracias a todos", se despidió su hijo.

