El hijo del actor Rodolfo Sancho admite haber asesinado y desmembrado a un hombre El hecho tenía lugar en Tailandia donde la policía ha informado que Daniel Sancho mató a su acompañante, un cirujano colombiano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades tailandesas han informado de un suceso aterrador que involucra a Daniel Sancho, hijo del famoso actor español, Rodolfo Sancho. Según el periódico Bangkok Post, el joven se ha declarado culpable de asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano al Sur de Tailandia. Tal y como informan, de regreso al hotel de ambos, el médico quiso tener relaciones sexuales con Sancho, quien se negó. Daniel lo golpeó, dejándole inconsciente en el suelo. Lo había asesinado. Daniel Sancho se declara culpable Hijo de Rodolfo Sancho admite el asesinato | Credit: Rodolfo Sancho: (Photo by Patricia J. Garcinuno/WireImage) Daniel Sancho/IG En ese momento fue cuando, consciente de lo sucedido, desmembró su cuerpo, lo metió en en bolsas de basura y las llevó al vertedero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Al acudir a la comisaría a denunciar la desaparición de su amigo, la policía rápidamente comenzó la investigación en su propia habitación de hotel. En los desagües se encontraron restos de sangre, grasa y pelos. El joven de 29 años fue detenido y en comisaria admitió el delito. Por ahora no se sabe el móvil del crimen, pero podrían ser celos. El nombre y la fotos puestas a disposición por parte de las autoridades tailandesas, coinciden con la imagen de Daniel Sancho, hijo del protagonista de series como Amar en tiempos revueltos o Mar de plástico, entre otras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El hijo del actor Rodolfo Sancho admite haber asesinado y desmembrado a un hombre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.